До конца недели на Тюмень обрушатся сильные ливни

Юго-восточный ветер принесёт в областную столицу влажный воздух. В пятницу ожидается до 4 мм осадков. Температура воздуха днём составит + 15 градусов. В субботу и воскресенье возможны настоящие ливни. Их Тюменской области очень не хватает из-за снижения уровня водоёмов и рек. Всего в Тюменском районе выпадет до 10 мм осадков.