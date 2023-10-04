До конца недели на Тюмень обрушатся сильные ливни

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Юго-восточный ветер принесёт в областную столицу влажный воздух. В пятницу ожидается до 4 мм осадков. Температура воздуха днём составит + 15 градусов. В субботу и воскресенье возможны настоящие ливни. Их Тюменской области очень не хватает из-за снижения уровня водоёмов и рек. Всего в Тюменском районе выпадет до 10 мм осадков.
Небольшой дождь ожидается на следующей неделе, 9 октября. При этом скорость ветра днём может составить 15-16 метров в секунду.
Ранее «Наш город» сообщал, что в начале октября уровень воды в реке Тура составил минус 95 сантиметров над уровнем гидропоста — это новый антиректорд. Тюменская река иссыхает прямо на глазах.