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Posted Сегодня, 10:49

Published Сегодня, 10:49

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

Дожди придут в Тюмень

До конца недели на Тюмень обрушатся сильные ливни

4 октября 2023, 10:49
Фото: 1MI
Дожди придут в Тюмень
По информации синоптиков, осадки следует ждать с 6 по 9 октября. Осенних дождей в этом году очень мало.

Юго-восточный ветер принесёт в областную столицу влажный воздух. В пятницу ожидается до 4 мм осадков. Температура воздуха днём составит + 15 градусов. В субботу и воскресенье возможны настоящие ливни. Их Тюменской области очень не хватает из-за снижения уровня водоёмов и рек. Всего в Тюменском районе выпадет до 10 мм осадков.

Небольшой дождь ожидается на следующей неделе, 9 октября. При этом скорость ветра днём может составить 15-16 метров в секунду.

Ранее «Наш город» сообщал, что в начале октября уровень воды в реке Тура составил минус 95 сантиметров над уровнем гидропоста — это новый антиректорд. Тюменская река иссыхает прямо на глазах.

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