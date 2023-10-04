В аптеках Тюмени острый дефицит важных рецептурных препаратов

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
По данным «Нашего города», препарат «Микардис» исчез из аптек в Тюмени. Его назначают при артериальной гипертензии. Производитель (он находится в Европе) перестал завозить его в Россию с 2023 года, остатки на складах уже закончились.
Пропал важный препарат для диабетиков «Галвус». В аптеках его нет, провизоры предлагают купить другую его разновидность — «Галвус Мет». У врачей-эндокринологов «Галвус» был очень популярен, выписывали диабетикам второго типа, которых до 90%. Препарат поставляла швейцарская фирма Novartis.
С середины сентября тюменцы жалуются на недоступность антидеприсантов, противоэпилептических препаратов, большая проблема с транквизизаторами. Пациентам приходится искать аналоги, но они эффективны не всегда.