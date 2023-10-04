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Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Лекарства исчезают с прилавков

В аптеках Тюмени острый дефицит важных рецептурных препаратов

4 октября 2023, 12:28
Фото: 1MI
Лекарства исчезают с прилавков
В местных аптеках пропадают рецептурные препараты. По данным «Нашего города», тюменцы не могут найти лекарства которые назначают при артериальной гипертензии и средство для диабетиков.

По данным «Нашего города», препарат «Микардис» исчез из аптек в Тюмени. Его назначают при артериальной гипертензии. Производитель (он находится в Европе) перестал завозить его в Россию с 2023 года, остатки на складах уже закончились.

Пропал важный препарат для диабетиков «Галвус». В аптеках его нет, провизоры предлагают купить другую его разновидность — «Галвус Мет». У врачей-эндокринологов «Галвус» был очень популярен, выписывали диабетикам второго типа, которых до 90%. Препарат поставляла швейцарская фирма Novartis.

С середины сентября тюменцы жалуются на недоступность антидеприсантов, противоэпилептических препаратов, большая проблема с транквизизаторами. Пациентам приходится искать аналоги, но они эффективны не всегда.

#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Лекарства#Аптеки
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