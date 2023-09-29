«В реальности красивее»: над Тюменью ночью взошла Суперлуна

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 07:59
«Красивая и большая луна», — сообщают тюменцы.
«В Березняках хорошо было видно. В реальности Луна красивее, чем на фото и видео», — отмечают горожане.
Сентябрьское Суперлуние называют «урожайным». В старину люди верили, что большая Луна приносит доход, привлекает деньги и оказывает хорошее влияние на осенний урожай.
Напомним, Суперлуние в ночь на 29 сентября стало четвертым в этом году. Первое было 4 июля — в 1:30 ночи Луна находилась от Земли на расстоянии 360 тысяч 545 километров, именно поэтому она выглядела примерно на 8% больше обычного.
Второе Суперлуние тюменцы могли наблюдать в ночь с 1 на 2 августа. По словам астрономов, тогда размер лунного диска превысил обычные видимые размеры спутника на 14%, а яркость возросла на 30%. В ночь на 31 августа тюменцы стали свидетелями третьего за год Суперлуния — естественный спутник Земли был на четверть ярче обычного и на 12% крупнее.
Ранее «Наш Город» писал, что в октябре жители Тюмени смогут наблюдать метеорный поток Дракониды. По прогнозам астрономов, в час будет падать от 300 до 1000 метеоров.