nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:57

Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

Над Тюменью ночью взошла Суперлуна

«В реальности красивее»: над Тюменью ночью взошла Суперлуна

29 сентября 2023, 07:57
Фото: ЧС Тюмень

Над Тюменью ночью взошла Суперлуна

Жители Тюмени делятся в социальных сетях фотографиями полнолуния, которое завершает серию Суперлуний в этом году.
«Красивая и большая луна», — сообщают тюменцы.
Фото: ЧС Тюмень
«В Березняках хорошо было видно. В реальности Луна красивее, чем на фото и видео», — отмечают горожане.
Фото: ЧС Тюмень

Сентябрьское Суперлуние называют «урожайным». В старину люди верили, что большая Луна приносит доход, привлекает деньги и оказывает хорошее влияние на осенний урожай.

Фото: ЧС Тюмень

Напомним, Суперлуние в ночь на 29 сентября стало четвертым в этом году. Первое было 4 июля — в 1:30 ночи Луна находилась от Земли на расстоянии 360 тысяч 545 километров, именно поэтому она выглядела примерно на 8% больше обычного.

Второе Суперлуние тюменцы могли наблюдать в ночь с 1 на 2 августа. По словам астрономов, тогда размер лунного диска превысил обычные видимые размеры спутника на 14%, а яркость возросла на 30%. В ночь на 31 августа тюменцы стали свидетелями третьего за год Суперлуния — естественный спутник Земли был на четверть ярче обычного и на 12% крупнее.

Ранее «Наш Город» писал, что в октябре жители Тюмени смогут наблюдать метеорный поток Дракониды. По прогнозам астрономов, в час будет падать от 300 до 1000 метеоров.

Читайте также:
В Тюмени поймали наркоторговцев, распространяющих вещества в нескольких регионах«Вимм-Билль-Данн» произвел из неизвестного сырья 700 килограммов молока и сыраВ Тюмени к Новому году колбаса подорожает на 30%
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Природные явления#Суперлуние
Подпишитесь
Здесь много необычного: студент из Тюмени уехал жить и учиться в Чили
Сегодня, 03:12
«Знаете, где живете?»: 9 из 10 тюменцев не пройдут этот тест на знание истории города
Сегодня, 08:45
Тюменцам повысят в октябре детские пособия и пенсии?
Сегодня, 01:17
«Арбитражи сентября»: миллионы за снег, квартира раздора и массовое банкротство
Сегодня, 06:02
В Тюмени больше не вакцинируют от коронавируса
Сегодня, 05:36
Витаминный заряд: какие фрукты и овощи есть осенью
Сегодня, 04:00