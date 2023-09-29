«В реальности красивее»: над Тюменью ночью взошла Суперлуна

Второе Суперлуние тюменцы могли наблюдать в ночь с 1 на 2 августа. По словам астрономов, тогда размер лунного диска превысил обычные видимые размеры спутника на 14%, а яркость возросла на 30%. В ночь на 31 августа тюменцы стали свидетелями третьего за год Суперлуния — естественный спутник Земли был на четверть ярче обычного и на 12% крупнее.