Тюменцы в августе увидят уникальное мистическое суперлуние

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Жители Тюменской области в ночь с 1 на 2 августа станут свидетелями нечастого астрономического явления — Суперлуния.
В эту ночь Луна окрасится в яркий цвет и будет казаться больше примерно на 6-8%, чем в обычное полнолуние.
«Восход Луны ожидается в 21:40. У горизонта она будет казаться еще больше из-за „иллюзии Луны“. Следующие Суперлуния ожидаются еще 31 августа и 29 сентября. Как правило, они случаются 2-3 раза в год», — рассказал «Нашему Городу» тюменский астроном Виталий Угренинов.
Тюменцы смогут наблюдать Суперлуние только при условии ясной погоды. По долгосрочным прогнозам метеорологов, в ночь с 1 на 2 августа ожидаются дожди и грозы. Вполне вероятно, что ночь все-таки будет ясной.
Известно, что Луна управляет человеческими эмоциями. В этот раз энергия Полнолуния будет усилена Венерой и Меркурием, которые вышли на ретроградное движение 23 и 24 июля. Поэтому Суперлуние 1 августа может вызвать болезненные эмоции, душевную боль, печаль и разочарование.
Так как неофициальное название второго за лето Суперлуния — «урожайное», «фрутовое», у многих людей оно может вызвать волну продуктивности и мотивации для новых свершений. Но браться за какие-либо глобальные проекты не стоит — эмоции следует заменить поставленными целями и четким планом. Также следует повременить и со спонтанными покупками — траты лучше отложить на более поздний срок.
Следует помнить и о влиянии ретроградных Венеры и Меркурия, во время которых следует просчитывать каждый свой шаг. В противном случае, можно остаться у «разбитого корыта».
В день Суперлуния можно просто отдохнуть, понаблюдать за звездами, тем самым получив колоссальную эмоциональную разгрузку. Также можно обновить стрижку — данная процедура окажет благотворное влияние не только на волосы, но и на весь организм.
Еще в Суперлуние можно проводить денежные ритуалы. К примеру, положить на подоконник в ночь Суперлуния несколько денежных купюр или кошелек так, чтобы они попадали под лунный свет. Существует примета, что Луна делится своей энергией, притягивая богатство в дом.