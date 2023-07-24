Тюменцы в августе увидят уникальное мистическое суперлуние

В день Суперлуния можно просто отдохнуть, понаблюдать за звездами, тем самым получив колоссальную эмоциональную разгрузку. Также можно обновить стрижку — данная процедура окажет благотворное влияние не только на волосы, но и на весь организм.

Еще в Суперлуние можно проводить денежные ритуалы. К примеру, положить на подоконник в ночь Суперлуния несколько денежных купюр или кошелек так, чтобы они попадали под лунный свет. Существует примета, что Луна делится своей энергией, притягивая богатство в дом.