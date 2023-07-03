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Мистическое Суперлуние в Тюмени: оранжевая Луна, вещие сны и тревога

3 июля 2023, 07:59
Фото: pixabay.com
Сны на Суперлуние обещают быть вещими.

Из-за облачной погоды тюменцы не увидят Суперлуние

В ночь на 4 июля жители Тюменской области станут свидетелями необычного астрономического явления.

Погода против астрономии

В 1:30 ночи Луна будет находиться от Земли на расстоянии 360 тысяч 545 километров, при то м что в среднем расстояние от Земли до Луны составляет около 380 тысяч километров. Именно поэтому она будет выглядеть примерно на 8% больше обычного.

«Суперлуние — это момент, когда полная Луна оказывается на минимальном расстоянии от Земли, в точке перигея. Так как в летние месяцы Луна не поднимается высоко над горизонтом, будет присутствовать „иллюзия Луны“ — когда она кажется очень большой. Этой ночью суперлуние наложится на „иллюзию Луны“ и мы увидим, как из-за горизонта в 22:30 восходит непривычно большая, оранжевая Луна. Прокатившись по горизонту (высота не достигнет и 5 градусов), спутник Земли скроется в лучах утренней зари в 3:30», — рассказал «Нашему Городу» тюменский астроном Виталий Угренинов.

Ученый отметил, что наблюдать Суперлуние тюменцы смогут только при условии ясной погоды. Правда, на данный момент он не радует — метеорологи обещают облачную погоду. Виталий Угренинов также добавил, что в ночь с 4 на 5 июля Суперлуния уже не будет, так как Луна пройдет перигей и будет отдаляться от Земли.

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Мистика большой луны

Суперлуние — период пристального внимания не только астрономов, но и психологов. Известно, во время полнолуния и новолуния происходят самые высокие приливы. В эти дни меняется поведение людей, склонных к тревожности. Появляется напряжение, излишняя конфликтность.

Исследователи мистической стороны Суперлуния напротив, призывают не устраивать скандалы, разбирательства, поскольку энергия Луны может умножить их силу. Рекомендуют не проводить важные встречи, переговоры, отменить поездки.

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Спокойной неспокойной ночи

Как ни странно, лучшим решением в Суперлуние будет не любоваться спутником Земли, а лечь спать. И дело тут не только в повышенной тревожности.

Считается, что в Суперлуние сны становятся вещими. Так что желающим увидеть свою судьбу, рекомендуется лечь пораньше. И главное — не забыть утром, что Вам снилось.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Луна#Астрономия#Тюменская область
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