В 1:30 ночи Луна будет находиться от Земли на расстоянии 360 тысяч 545 километров, при то м что в среднем расстояние от Земли до Луны составляет около 380 тысяч километров. Именно поэтому она будет выглядеть примерно на 8% больше обычного.