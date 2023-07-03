Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
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Updated Сегодня, 08:01
В 1:30 ночи Луна будет находиться от Земли на расстоянии 360 тысяч 545 километров, при то м что в среднем расстояние от Земли до Луны составляет около 380 тысяч километров. Именно поэтому она будет выглядеть примерно на 8% больше обычного.
«Суперлуние — это момент, когда полная Луна оказывается на минимальном расстоянии от Земли, в точке перигея. Так как в летние месяцы Луна не поднимается высоко над горизонтом, будет присутствовать „иллюзия Луны“ — когда она кажется очень большой. Этой ночью суперлуние наложится на „иллюзию Луны“ и мы увидим, как из-за горизонта в 22:30 восходит непривычно большая, оранжевая Луна. Прокатившись по горизонту (высота не достигнет и 5 градусов), спутник Земли скроется в лучах утренней зари в 3:30», — рассказал «Нашему Городу» тюменский астроном Виталий Угренинов.
Ученый отметил, что наблюдать Суперлуние тюменцы смогут только при условии ясной погоды. Правда, на данный момент он не радует — метеорологи обещают облачную погоду. Виталий Угренинов также добавил, что в ночь с 4 на 5 июля Суперлуния уже не будет, так как Луна пройдет перигей и будет отдаляться от Земли.
Суперлуние — период пристального внимания не только астрономов, но и психологов. Известно, во время полнолуния и новолуния происходят самые высокие приливы. В эти дни меняется поведение людей, склонных к тревожности. Появляется напряжение, излишняя конфликтность.
Исследователи мистической стороны Суперлуния напротив, призывают не устраивать скандалы, разбирательства, поскольку энергия Луны может умножить их силу. Рекомендуют не проводить важные встречи, переговоры, отменить поездки.
Как ни странно, лучшим решением в Суперлуние будет не любоваться спутником Земли, а лечь спать. И дело тут не только в повышенной тревожности.
Считается, что в Суперлуние сны становятся вещими. Так что желающим увидеть свою судьбу, рекомендуется лечь пораньше. И главное — не забыть утром, что Вам снилось.