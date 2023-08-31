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Невероятная Луна: тюменцы делятся в соцсетях фотографиями Суперлуния

Невероятная Луна: тюменцы делятся в соцсетях фотографиями Суперлуния

31 августа 2023, 05:23
Фото: Типичная Тюмень
Жители Тюмени делятся в социальных сетях потрясающими фотографиями одного из самых редких явлений небесной сферы — Суперлуния. Естественный спутник Земли этой ночью был на четверть ярче обычного и на 12% крупнее.
Фото: Типичная Тюмень
«Луна сегодня ночью была невероятной», — сообщили горожане.
Фото: Читатель "Нашего Города"

Из-за затянутого тучами небом, всю красоту Луны жители областной столицы увидеть не смогли. Но тюменцы, отдыхающие на курортах Краснодарского края и Греции, поделились с редакцией «Нашего Города» потрясающими фотографиями.

Суперлуние 31 августа над ГрециейСуперлуние 31 августа над Грецией
Суперлуние 31 августа над ГрециейСуперлуние 31 августа над Грецией
Суперлуние 31 августа над Грецией
Фото: Читатель "Нашего Города"

По словам астрономов, в ночь с 30 на 31 августа Луна прошла на минимальном расстоянии от Земли — немногим более 357 тысяч километров. Такое небесное явление случается крайне редко. За последнее 100-летие максимальное сближение Луны с Землей произошло 26 января 1948 года.

Тогда расстояние до естественного спутника нашей планеты составляло 356,4 тысячи километров. По прогнозам астроном, следующее такое сближение только 25 ноября 2034 года — расстояние до Луны составит 356,4 тысячи километров (более чем на 730 километров ближе, чем в этом году).

Ранее «Наш Город» писал, что следующее Суперлуние в этом году тюменцы смогут увидеть 29 сентября. Также в сентября горожане смогут наблюдать пролетающую мимо планеты Земля комету Нишимура. 13 сентября она окажется на минимальном расстоянии от Земли — 34 миллиона километров.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Луна#Природные явления
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