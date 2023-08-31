Невероятная Луна: тюменцы делятся в соцсетях фотографиями Суперлуния

Тогда расстояние до естественного спутника нашей планеты составляло 356,4 тысячи километров. По прогнозам астроном, следующее такое сближение только 25 ноября 2034 года — расстояние до Луны составит 356,4 тысячи километров (более чем на 730 километров ближе, чем в этом году).