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Published Сегодня, 16:45

Modified Сегодня, 16:46

Updated Сегодня, 16:46

Синоптики обещают в этот день ясное небо

Жители Тюмени увидят захватывающий звездопад Дракониды

26 сентября 2023, 16:45
Фото: 1MI
Синоптики обещают в этот день ясное небо
Через две недели тюменцы смогут увидеть звездопад. Метеорный поток достигнет пика девятого октября.

Звездопад прогнозируется с седьмого по десятое октября. Метеорный поток Дракониды можно будет увидеть и жителям Тюмени. Более того, синоптики обещают в этот день ясное небо и до + 15 градусов. Пик звездопада в Тюмени можно будет наблюдать с 6 утра 8 октября и до вечера 9 октября. Поток Дракониды отличается яркостью, его метеоры имеют желтый и красные цвета. В этом году можно будет увидеть от 300 до 1000 метеоров в час (это рекордное значение).

Ранее «Наш город» сообщал, что 23 августа тюменцы смогли заснять метеорный поток Персеиды.

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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Метеоритный дождь
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