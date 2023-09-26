Жители Тюмени увидят захватывающий звездопад Дракониды

Звездопад прогнозируется с седьмого по десятое октября. Метеорный поток Дракониды можно будет увидеть и жителям Тюмени. Более того, синоптики обещают в этот день ясное небо и до + 15 градусов. Пик звездопада в Тюмени можно будет наблюдать с 6 утра 8 октября и до вечера 9 октября. Поток Дракониды отличается яркостью, его метеоры имеют желтый и красные цвета. В этом году можно будет увидеть от 300 до 1000 метеоров в час (это рекордное значение).