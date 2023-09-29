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В Тюмени поймали наркоторговцев, распространяющих вещества в нескольких регионах

В Тюмени поймали наркоторговцев, распространяющих вещества в нескольких регионах

29 сентября 2023, 06:36
Фото: 1MI
Двое мужчин делали «закладки» в Тюменской, Калужской и Астраханской областях. Суд вынес приговор наркоторговцам.
Сюжет
Суд

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор двум мужчинам: они распространяли наркотические вещества в Тюменской, Астраханской и Калужской областях.

Суд установил, что в марте 2021 года один из них связался в интернете с неизвестным мужчиной, который предложил ему работать «закладчиком» в Калуге. Через месяц к нему присоединился его друг, он занимался распространением наркотиков в Тюмени.

Подсудимые забрали из тайника партию «соли» и оборудовали тайники. Через несколько дней они были задержаны стражами порядка, у них изъяли более 1 килограмма мефедрона.

Решением суда наркоторговцы были приговорены к 6 и 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также у них изъяли два мобильных телефона, с помощью которых они занимались распространением.

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