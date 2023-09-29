В Тюмени поймали наркоторговцев, распространяющих вещества в нескольких регионах

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор двум мужчинам: они распространяли наркотические вещества в Тюменской, Астраханской и Калужской областях.
Суд установил, что в марте 2021 года один из них связался в интернете с неизвестным мужчиной, который предложил ему работать «закладчиком» в Калуге. Через месяц к нему присоединился его друг, он занимался распространением наркотиков в Тюмени.
Подсудимые забрали из тайника партию «соли» и оборудовали тайники. Через несколько дней они были задержаны стражами порядка, у них изъяли более 1 килограмма мефедрона.
Решением суда наркоторговцы были приговорены к 6 и 7 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также у них изъяли два мобильных телефона, с помощью которых они занимались распространением.