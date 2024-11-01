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Суперлуние

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Редкие и красивые. Какие астрономические явления тюменцы увидят в ноябре?
1 ноября, 12:55
«Охотничья Луна» появится в небе над Тюменью
В предстоящий четверг жители Тюменской области смогут увидеть главное суперлуние. Суперлуние будет самым крупным — спутник окажется на минимальном расстоянии от поверхности планеты.
15 октября, 12:00
2023
«В реальности красивее»: над Тюменью ночью взошла Суперлуна
Жители Тюмени делятся в социальных сетях фотографиями полнолуния, которое завершает серию Суперлуний в этом году.
29 сентября 2023, 07:57
Тюменцы в августе увидят уникальное мистическое суперлуние
24 июля 2023, 13:03

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