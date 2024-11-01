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Posted 1 ноября, 12:55

Published 1 ноября, 12:55

Modified 1 ноября, 13:40

Updated 1 ноября, 13:40

Тюменцам рассказали, какие астрономические явления они увидят в ноябре

Редкие и красивые. Какие астрономические явления тюменцы увидят в ноябре?

1 ноября 2024, 12:55
Фото: Изображение Midjourney.

Тюменцам рассказали, какие астрономические явления они увидят в ноябре

Стало известно, какие астрономические явления ждут жителей Тюменской области в ноябре.

Сегодня, 1 ноября, наступит новолуние. Наш естественный спутник будет находиться между Землей и Солнцем, так что его освещенная сторона не будет видна с Земли.

5 ноября Венера приблизится к Луне. Оба объекта будут находиться в созвездии Змееносца. Их можно будет увидеть невооруженным глазом.

В середине месяца, 16 ноября, над небом взойдет Бобровая Луна. Это полнолуние, как и Охотничья Луна, также будет суперлунием. Оно будет на 6,5% больше и на 12,8% ярче, чем обычное полнолуние.

Также тюменцы смогут увидеть звездопад Леониды. Несмотря на то, что он будет действовать с 6 по 30 ноября, своего пика метеорный поток достигнет 16 и 17 ноября. Ожидается около 15 метеоров в час в зените.

В конце месяца, 20 ноября, Марс приблизится к Луне. Оба объекта будут находиться в созвездии Рака. Их можно будет увидеть невооруженным глазом или в бинокль, рассказывают астрономы.

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Ранее «Наш город» писал о том, что в небе над Тюменью взошла Суперлуна. Полнолуние 17 октября было третьим из четырех и самым близким Суперлунием 2024 года.

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