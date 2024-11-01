Редкие и красивые. Какие астрономические явления тюменцы увидят в ноябре?

Posted 1 ноября, 12:55
Published 1 ноября, 12:55
Modified 1 ноября, 13:40
Updated 1 ноября, 13:40
Сегодня, 1 ноября, наступит новолуние. Наш естественный спутник будет находиться между Землей и Солнцем, так что его освещенная сторона не будет видна с Земли.
5 ноября Венера приблизится к Луне. Оба объекта будут находиться в созвездии Змееносца. Их можно будет увидеть невооруженным глазом.
В середине месяца, 16 ноября, над небом взойдет Бобровая Луна. Это полнолуние, как и Охотничья Луна, также будет суперлунием. Оно будет на 6,5% больше и на 12,8% ярче, чем обычное полнолуние.
Также тюменцы смогут увидеть звездопад Леониды. Несмотря на то, что он будет действовать с 6 по 30 ноября, своего пика метеорный поток достигнет 16 и 17 ноября. Ожидается около 15 метеоров в час в зените.
В конце месяца, 20 ноября, Марс приблизится к Луне. Оба объекта будут находиться в созвездии Рака. Их можно будет увидеть невооруженным глазом или в бинокль, рассказывают астрономы.
Ранее «Наш город» писал о том, что в небе над Тюменью взошла Суперлуна. Полнолуние 17 октября было третьим из четырех и самым близким Суперлунием 2024 года.