nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 ноября, 11:06

Published 14 ноября, 11:06

Modified 14 ноября, 11:07

Updated 14 ноября, 11:07

«Бобровая Луна» взойдет на тюменском небе 16 ноября

Последнее суперлуние в 2024 году: над Тюменью взойдет Бобровая Луна

14 ноября 2024, 11:06
Фото: Изображение Midjourney.

«Бобровая Луна» взойдет на тюменском небе 16 ноября

Скоро тюменцев ждет захватывающее астрономическое событие. Последнее суперлуние 2024 года взойдет рядом с ярким звездным скоплением Плеяд, по-другому называемых «Семью сестрами».

Как сообщил тюменский астроном, главный инженер обсерватории «Старая башня» Виталий Угренинов, полнолуние 15–16 ноября завершает серию из четырех суперлуний этого года. Луна проходит перигей сегодня, 14 ноября в 16:20, и этой ночью будет продолжать расти.

— Полнолуние наступит на следующую ночь. Визуально Луна будет примерно на 13 процентов ярче обычного, — прокомментировал специалист.

Но увидят ли тюменцы астрономическое явление? Есть вероятность, что нет.

— Тюменская область сейчас находится под влиянием атмосферного фронта и сплошная облачность вряд ли позволит наблюдать последнее в этом году суперлуние. Полнолуние 15 декабря будет уже без приставки «супер», — пояснил «Нашему городу» тюменский астроном.

Обычно эту Луну называют Бобровой. В других источниках ее именуют Морозной или Снежной Луной, знаменующей приближение зимнего сезона.

Напомним, Тюменскую область накроет магнитная буря. Ученые предупреждают о новой угрозе возникновения геомагнитных возмущений, вызванных вспышками на Солнце.

Когда прекратятся? Тюменскую область вновь накроет магнитная буря
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о том, что северное сияние озарило небо над Тюменью. Редкое для региона явление спровоцировали мощная вспышка на Солнце и магнитная буря.

Читайте также:
На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск сгорело придорожное кафе. ФОТОНа окраинах Тюмени наблюдаются перебои с электричествомНазваны самые высокооплачиваемые сферы деятельности в Тюменской области
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Россия#Новости тюмени#Астрономия#Магнитная буря#Суперлуние#Полнолуние#Звезды#Плеяды
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика