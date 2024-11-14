Последнее суперлуние в 2024 году: над Тюменью взойдет Бобровая Луна

Как сообщил тюменский астроном, главный инженер обсерватории «Старая башня» Виталий Угренинов, полнолуние 15–16 ноября завершает серию из четырех суперлуний этого года. Луна проходит перигей сегодня, 14 ноября в 16:20, и этой ночью будет продолжать расти.