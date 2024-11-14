Последнее суперлуние в 2024 году: над Тюменью взойдет Бобровая Луна

Posted 14 ноября, 11:06
Published 14 ноября, 11:06
Modified 14 ноября, 11:07
Updated 14 ноября, 11:07
Как сообщил тюменский астроном, главный инженер обсерватории «Старая башня» Виталий Угренинов, полнолуние 15–16 ноября завершает серию из четырех суперлуний этого года. Луна проходит перигей сегодня, 14 ноября в 16:20, и этой ночью будет продолжать расти.
— Полнолуние наступит на следующую ночь. Визуально Луна будет примерно на 13 процентов ярче обычного, — прокомментировал специалист.
Но увидят ли тюменцы астрономическое явление? Есть вероятность, что нет.
— Тюменская область сейчас находится под влиянием атмосферного фронта и сплошная облачность вряд ли позволит наблюдать последнее в этом году суперлуние. Полнолуние 15 декабря будет уже без приставки «супер», — пояснил «Нашему городу» тюменский астроном.
Обычно эту Луну называют Бобровой. В других источниках ее именуют Морозной или Снежной Луной, знаменующей приближение зимнего сезона.
Напомним, Тюменскую область накроет магнитная буря. Ученые предупреждают о новой угрозе возникновения геомагнитных возмущений, вызванных вспышками на Солнце.
Ранее «Наш город» писал о том, что северное сияние озарило небо над Тюменью. Редкое для региона явление спровоцировали мощная вспышка на Солнце и магнитная буря.