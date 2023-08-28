Автошколы превратили тюменские окраины в свои полигоны

Другой житель, пожелавший остаться анонимным, добавил, что ему часто приходится ездить через частную территорию в этих местах. Учебных машин стало больше. На его возмущения автоинструкторы отвечали кратко: «Где хотим, там и ездим. Законом не запрещено».