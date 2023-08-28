Автошколы превратили тюменские окраины в свои полигоны

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
«Наша многоэтажка стоит на ул. Велижанской. Рядом — частный сектор с небольшими, узкими дорогами. По нему я и многие мои соседи ездим на работу. Но в последнее время его буквально оккупировали инструкторы, которые обучают вождению кандидатов в водители. Они ездят очень медленно, разворачиваются посреди дороги, и, в целом, ведут себя неадекватно. Из-за этого я несколько раз уже опаздывал на работу», — возмущенно рассказывает тюменец.
Другой житель, пожелавший остаться анонимным, добавил, что ему часто приходится ездить через частную территорию в этих местах. Учебных машин стало больше. На его возмущения автоинструкторы отвечали кратко: «Где хотим, там и ездим. Законом не запрещено».
В региональном управлении ГИБДД по Тюменской области прокомментировали эту ситуацию, объяснив, что инструкторы автошкол имеют право обучать курсантов в тюменских микрорайонах.
«Обучение можно проводить при соблюдении определенных условий. Так, категорически запрещено проводить практические занятия с учениками автошкол в зоне действия знака „Жилая зона“. А сам маршрут, на котором проводится обучение, обязательно должен быть согласован», — говорится в сообщении пресс-службы областной Госавтоинспекции.
Ранее «Наш город» писал, что госавтоинспекция Тюменской области берет под особый контроль водителей-новичков. В этом году по вине начинающих водителей произошло 89 ДТП, 7 человек погибли, 117 ранены.