Директора тюменской автошколы осудят за незаконную выдачу прав

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
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Updated Сегодня, 09:44
В Ленинский районный суд поступило уголовное дело в отношении Евгения Буторина, уже бывшего директора ООО ЧОП «Град» и автошколы «Престиж». Его обвиняют по пункту «в» части 7 статьи 204 УК РФ — коммерческий подкуп. По данным правоохранителей, зарегистрировано 6 эпизодов преступления.
«Буторин, занимая должность коммерческого директора автошколы, через посредника получал денежное вознаграждение от граждан за выдачу им свидетельства о профессии водителя без прохождения обучения и сдачи квалификационного экзамена», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.
В 2018–2020 годах так было выдано 6 свидетельств. За свои «услуги» экс-директор получил 90 000 рублей. В ходе следствия на движимое имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму свыше 1 млн рублей.
Автошколы на рынке уже 25 лет, чистые активы составляют всего 100 тысяч рублей. Последняя бухгалтерская отчетность, по данным открытых источников, подавалась с нулевыми показателями. Буторин занял пост директора в 2019 году, ранее компанией руководили братья Борисенко — Михаил Никитич и Петр Никитич, они до сих пор числятся совладельцами автошколы и имеют по 25%. Также во владении, в том же проценте Евгений Буторин и, предположительно, его родственник — Виктор Буторин. Последний сейчас занимает пост директора компании.
В учредителях автошколы числятся:
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