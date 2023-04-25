Директора тюменской автошколы осудят за незаконную выдачу прав

Автошколы на рынке уже 25 лет, чистые активы составляют всего 100 тысяч рублей. Последняя бухгалтерская отчетность, по данным открытых источников, подавалась с нулевыми показателями. Буторин занял пост директора в 2019 году, ранее компанией руководили братья Борисенко — Михаил Никитич и Петр Никитич, они до сих пор числятся совладельцами автошколы и имеют по 25%. Также во владении, в том же проценте Евгений Буторин и, предположительно, его родственник — Виктор Буторин. Последний сейчас занимает пост директора компании.