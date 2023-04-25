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Директора тюменской автошколы осудят за незаконную выдачу прав

25 апреля 2023, 07:31
Фото: 1MI
Генерального директора тюменской автошколы поймали на незаконной выдаче прав

Генерального директора тюменской автошколы поймали на незаконной выдаче прав

Евгений Буторин, экс-директор автошколы «Престиж» попался на 6 взятках. За деньги он выдавал права без прохождения обучения и сдачи экзамена.
Сюжет
Тюмень

В Ленинский районный суд поступило уголовное дело в отношении Евгения Буторина, уже бывшего директора ООО ЧОП «Град» и автошколы «Престиж». Его обвиняют по пункту «в» части 7 статьи 204 УК РФ — коммерческий подкуп. По данным правоохранителей, зарегистрировано 6 эпизодов преступления.

«Буторин, занимая должность коммерческого директора автошколы, через посредника получал денежное вознаграждение от граждан за выдачу им свидетельства о профессии водителя без прохождения обучения и сдачи квалификационного экзамена», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

В 2018–2020 годах так было выдано 6 свидетельств. За свои «услуги» экс-директор получил 90 000 рублей. В ходе следствия на движимое имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму свыше 1 млн рублей.

Автошколы на рынке уже 25 лет, чистые активы составляют всего 100 тысяч рублей. Последняя бухгалтерская отчетность, по данным открытых источников, подавалась с нулевыми показателями. Буторин занял пост директора в 2019 году, ранее компанией руководили братья Борисенко — Михаил Никитич и Петр Никитич, они до сих пор числятся совладельцами автошколы и имеют по 25%. Также во владении, в том же проценте Евгений Буторин и, предположительно, его родственник — Виктор Буторин. Последний сейчас занимает пост директора компании.

В учредителях автошколы числятся:

  • Буторин Виктор Феофанович;
  • Буторин Евгений Викторович;
  • Буторина Галина Васильевна;
  • Буторин Максим Викторович.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что на директора центра занятости населения Тюмени и Тюменского района Оксану Астафьеву заведено уголовное дело в связи с превышением должностных полномочий. Накануне стало известно, что чиновнице избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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