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Posted 23 июля, 12:05

Published 23 июля, 12:05

Modified Сегодня, 00:12

Updated Сегодня, 00:12

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Госавтоинспекция Тюменской области берет под особый контроль водителей-новичков

23 июля 2023, 12:05
Фото: 1MI
Начинающие водители теперь на особом контроле тюменской Госавтоинспекции. Повышенное внимание к новичкам вождения вызвано ростом числа ДТП с их участием, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

В Госавтоинспекции Тюменской области обеспокоены ростом ДТП с участием водителей-новичков, со стажем за рулем менее двух лет. В этом году по вине начинающих водителей произошло 89 ДТП, 7 человек погибли, 117 ранены.

Автоинспекторы призывают начинающих водителей быть внимательнее на дорогах, а близких им людей с большим стажем вождения — родителей, родственников, друзей — оказывать помощь и поддержку водителям-новичкам.

В этом году на дороги Тюменской области уже выехали почти 4 тысячи водителей, впервые получившие водительские удостоверения.

«Процесс обучения в автошколах и сдачи экзаменов находится под контролем сотрудников Госавтоинспекции региона, — отметил врио заместителя начальника Управления ГИБДД по Тюменской области Денис Чикишев. — Теоретический экзамен в ГИБДД с первого раза сдает каждый третий кандидат в водители, практический — каждый десятый. Процесс сдачи экзаменов в обязательном порядке фиксируется на видеокамеру».

Сотрудники Госавтоинспекции проведут дополнительные мероприятия с курсантами и выпускниками автошкол, объясняя необходимость четкого соблюдения ПДД, выбора безопасной скорости, учета дорожных и погодных условий в пути.

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