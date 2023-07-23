Госавтоинспекция Тюменской области берет под особый контроль водителей-новичков

«Процесс обучения в автошколах и сдачи экзаменов находится под контролем сотрудников Госавтоинспекции региона, — отметил врио заместителя начальника Управления ГИБДД по Тюменской области Денис Чикишев. — Теоретический экзамен в ГИБДД с первого раза сдает каждый третий кандидат в водители, практический — каждый десятый. Процесс сдачи экзаменов в обязательном порядке фиксируется на видеокамеру».