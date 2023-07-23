Госавтоинспекция Тюменской области берет под особый контроль водителей-новичков

Posted 23 июля, 12:05
Published 23 июля, 12:05
Modified Сегодня, 00:12
Updated Сегодня, 00:12
В Госавтоинспекции Тюменской области обеспокоены ростом ДТП с участием водителей-новичков, со стажем за рулем менее двух лет. В этом году по вине начинающих водителей произошло 89 ДТП, 7 человек погибли, 117 ранены.
Автоинспекторы призывают начинающих водителей быть внимательнее на дорогах, а близких им людей с большим стажем вождения — родителей, родственников, друзей — оказывать помощь и поддержку водителям-новичкам.
В этом году на дороги Тюменской области уже выехали почти 4 тысячи водителей, впервые получившие водительские удостоверения.
«Процесс обучения в автошколах и сдачи экзаменов находится под контролем сотрудников Госавтоинспекции региона, — отметил врио заместителя начальника Управления ГИБДД по Тюменской области Денис Чикишев. — Теоретический экзамен в ГИБДД с первого раза сдает каждый третий кандидат в водители, практический — каждый десятый. Процесс сдачи экзаменов в обязательном порядке фиксируется на видеокамеру».
Сотрудники Госавтоинспекции проведут дополнительные мероприятия с курсантами и выпускниками автошкол, объясняя необходимость четкого соблюдения ПДД, выбора безопасной скорости, учета дорожных и погодных условий в пути.