В Тюмени развернут стометровый триколор

В Тюмени 22 августа развернут 10-метровый триколор. Такое мероприятие местные власти приурочили ко дню государственного флага. В официальном TG-канале информационного центра правительства Тюменской области сообщается, что посмотреть на флаг можно будет в 17.00 на площади 400-летия Тюмени (у Драмтеатра). Здесь же пройдет праздничный концерт. Жителей и гостей города ждут выступления творческих коллективов и тематические выставки.