nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:00

Published Сегодня, 05:00

Modified Сегодня, 05:02

Updated Сегодня, 05:02

Тюменцы смогут посмотреть на 100-метровый триколор

В Тюмени развернут стометровый триколор

22 августа 2023, 05:00
Фото: 1MI
Тюменцы смогут посмотреть на 100-метровый триколор
Сегодня, 22 августа, в России отмечается день государственного флага. В Тюмени в рамках празднования развернут 100-метровый триколор.
Сюжет
Тюмень

В Тюмени 22 августа развернут 10-метровый триколор. Такое мероприятие местные власти приурочили ко дню государственного флага. В официальном TG-канале информационного центра правительства Тюменской области сообщается, что посмотреть на флаг можно будет в 17.00 на площади 400-летия Тюмени (у Драмтеатра). Здесь же пройдет праздничный концерт. Жителей и гостей города ждут выступления творческих коллективов и тематические выставки.

— Флаг Российской Федерации — символ нашей сильной и единой страны, государственности и идентичности, суверенитета и независимости. С ним связана история нашего Отечества, великие подвиги предков и сегодняшних героев, — рассказал Губернатор Тюменской области Александр Моор.
Тюменцы, находящиеся в зоне СВО, получат копии флагов СССР
Узнать подробнее

В честь праздника сегодня мост Влюбленных засияет цветами российского флага. Главная достопримечательность города преобразиться в 20:10. Мост будет сиять тремя цветами до 04:30.

Кроме того, в честь праздника на площади ДК «Поиск» (ул. А. Пушкина, 10) развернется праздничная программа «Три цвета Родины». Жители и гости города смогут узнать об истории федерального флага, а также поучаствовать в тематических конкурсах и викторине. Начало в 12.00

В рамках празднования местные предприниматели организовали несколько мероприятий для детишек.

  • В восточном районе, у ТРЦ «Солнечный» (улица Пермякова, 50Б) в 12.00 для детей пройдет акция «Флаг нашей страны». На площади у ТРЦ маленькие тюменцы смогут принять участие во флешмобе и поиграть в подвижные игры.
  • В ТРЦ «Фаворит» (улица В. Гнаровской, 12) пройдет акция «Родина моя — флаг единый». Организаторы подготовили детишкам увлекательную программу с играми и конкурсами.
  • В ТРЦ «Кристалл» (улица Д. Менделеева, 1а) состоится акция «Под флагом Российским».
  • Сотрудники ДК «Торфяник» (улица Малышева, 26, Тарманы) проведут для малышей уроки рисования. Кроме того, дети смогут поучаствовать в викторине, посвященной государственным символам РФ.
  • В «Современнике» (улица Олимпийская, 9) пройдет флешмоб «Флаг России». Участникам предлагают вместе создать самый большой триколор и узнать побольше об истории родины.
Читайте также:
Водонаева на 18-летие обмоталась в американский флаг и срубила дерево в ТюмениФлаг Тюменской области развернули на вершине ЭльбрусаНа здании администрации Томской области повесили флаг Сербии
#Праздник#Россия#Тюмень#Флаг#Анастасия Ильина
Подпишитесь
Тюменский ученый объяснил, почему купание в Туре смертельно опасно
Вчера, 11:21
Хочу вернуться, но боюсь: тюменский релокант рассказал о жизни на чужбине
Вчера, 01:00
Тюменское кино заменит американские фильмы: местные режиссёры рассказали почему
Вчера, 08:24
Главный полицейский Тюменской области может покинуть свой пост
Вчера, 06:16
Студентов ТюмГУ выгоняют на улицу из-за дефицита мест в общежитиях
Вчера, 11:23
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 22 августа
Сегодня, 02:25