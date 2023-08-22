В Тюмени развернут стометровый триколор

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В Тюмени 22 августа развернут 10-метровый триколор. Такое мероприятие местные власти приурочили ко дню государственного флага. В официальном TG-канале информационного центра правительства Тюменской области сообщается, что посмотреть на флаг можно будет в 17.00 на площади 400-летия Тюмени (у Драмтеатра). Здесь же пройдет праздничный концерт. Жителей и гостей города ждут выступления творческих коллективов и тематические выставки.
— Флаг Российской Федерации — символ нашей сильной и единой страны, государственности и идентичности, суверенитета и независимости. С ним связана история нашего Отечества, великие подвиги предков и сегодняшних героев, — рассказал Губернатор Тюменской области Александр Моор.
В честь праздника сегодня мост Влюбленных засияет цветами российского флага. Главная достопримечательность города преобразиться в 20:10. Мост будет сиять тремя цветами до 04:30.
Кроме того, в честь праздника на площади ДК «Поиск» (ул. А. Пушкина, 10) развернется праздничная программа «Три цвета Родины». Жители и гости города смогут узнать об истории федерального флага, а также поучаствовать в тематических конкурсах и викторине. Начало в 12.00
В рамках празднования местные предприниматели организовали несколько мероприятий для детишек.