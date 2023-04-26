Тюменцы, находящиеся в зоне СВО, получат копии флагов СССР

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Уже на этой неделе флаги вместе и другой ценный груз (в основном спецоборудование) будет передан тюменцам, которые находятся под Донецком.
«Знамя Победы стало символом мужества и героизма», — сообщила Ольга Швецова.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени Второй год предприятия и граждане продолжают системную работу по сбору и отправке гуманитарных грузов. Волонтерский центр Тюменской городской Думы был создан в 2021 году. Приоритетом деятельности центра сегодня является оказание адресной помощи