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Тюменцы, находящиеся в зоне СВО, получат копии флагов СССР

26 апреля 2023, 14:22
Фото: 1MI

Тюменским бойцам в зону СВО к 9 Мая доставят копии флагов СССР

В зону СВО готовятся отправить копии штурмового флага СССР образца 1945 года. Об этом сообщила председатель комитета по соцполитике Тюменской облдумы Ольга Швецова.

Уже на этой неделе флаги вместе и другой ценный груз (в основном спецоборудование) будет передан тюменцам, которые находятся под Донецком.

«Знамя Победы стало символом мужества и героизма», — сообщила Ольга Швецова.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени Второй год предприятия и граждане продолжают системную работу по сбору и отправке гуманитарных грузов. Волонтерский центр Тюменской городской Думы был создан в 2021 году. Приоритетом деятельности центра сегодня является оказание адресной помощи

Меры поддержки тюменцев-участников СВО обсудили на федеральном телеканале
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#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Дороги#Военные
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