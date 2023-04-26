Тюменцы, находящиеся в зоне СВО, получат копии флагов СССР

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени Второй год предприятия и граждане продолжают системную работу по сбору и отправке гуманитарных грузов. Волонтерский центр Тюменской городской Думы был создан в 2021 году. Приоритетом деятельности центра сегодня является оказание адресной помощи