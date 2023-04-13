Меры поддержки тюменцев-участников СВО обсудили на федеральном телеканале

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
- Второй год в Тюмени при активном участии неравнодушных жителей, предприятий, организаций, депутатов всех уровней продолжается системная работа по сбору и отправке гуманитарных грузов, спецоборудования, автомобильной техники для нужд СВО. В рамках акции «Тепло родного дома» наши бойцы получили более 3400 именных посылок от родных и близких. Эта работа не останавливается, - рассказал Дмитрий Осипов.
Волонтерский центр Тюменской городской Думы был создан в 2021 году. Приоритетом деятельности центра сегодня является оказание адресной помощи участникам СВО, членам их семей, мирным жителям новых регионов России и переселенцам. Из Тюмени на Донбасс отправлено более 300 тонн гуманитарного груза, автомобили, различное оборудование, военная амуниция. На системной основе предоставляется помощь подшефному Госпиталю для ветеранов войн, где, в том числе, проходят лечение и реабилитацию участники СВО.
- Мы понимаем, как необходима любая помощь военным и их родственникам. В этой важнейшей работе принимают участие все депутаты городской Думы и активные жители. Вместе мы можем решить любые задачи, - отметил Евгений Заболотный.
Депутаты помогают организовать быт и досуг семей, прибывших с территории Донбасса. При поддержке народных избранников дети посетили Тюменский театр кукол, цирк, аквапарк, поучаствовали в творческих мастер-классах. В рамках акции «Собери ребенка в школу» перед началом учебного года ребята из пункта временного размещения получили наборы школьных принадлежностей и сладкие подарки.
Посмотреть выпуск телепрограммы можно на сайте Первого канала по ссылке - https://www.1tv.ru/-/gwgmf