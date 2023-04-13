Меры поддержки тюменцев-участников СВО обсудили на федеральном телеканале

- Второй год в Тюмени при активном участии неравнодушных жителей, предприятий, организаций, депутатов всех уровней продолжается системная работа по сбору и отправке гуманитарных грузов, спецоборудования, автомобильной техники для нужд СВО. В рамках акции «Тепло родного дома» наши бойцы получили более 3400 именных посылок от родных и близких. Эта работа не останавливается, - рассказал Дмитрий Осипов.