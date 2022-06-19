Флаг Тюменской области развернули на вершине Эльбруса

Как рассказал nashgorod.ru один из участников экспедиции Павел Соколов, 13 июня группа из 12 тюменских альпинистов приехала в небольшую деревню Азау, расположенную в предгорье Эльбруса. На следующий день состоялся первый акклиматизационный выход на высоту 3800 метров. 15 июня был организован второй акклиматизационный выход на высоту 4700 метров. 16 июня состоялись учебно-тренировочные ледовые и альпинистские занятия в лагере на высоте 3800 м.
«Восхождение на Эльбрус было запланировано на 17 июня, однако из-за неблагоприятных погодных условий его пришлось перенести. На штурм вершины мы вышли в 3630 ночи 18 июня. Восхождение заняло 8 часов, спуск — 2 часа», рассказал Павел Соколов.
По словам альпиниста, всего в команде тюменцев было 12 человек. Однако поднялись на вершину только девять.
«Самое сложное и важное в данном мероприятии — акклиматизация. Без нее обычные люди не смогут подняться выше 5000 метров, проверено на себе и на всех участниках группы. Без привыкания к высоте, дальнейший подъем вверх невозможен», отметил Павел Соколов.
Отметим, высота стратовулкана на Кавказе составляет 5 тысяч 642 метра. Эльбрус входит в список высочайших вершин частей света «Семь вершин». Традиционно подготовка альпинистов к восхождению на самую высокую горную вершину Европы идет в течение года. Команда тюменских альпинистов к покорению Эльбруса готовилась с осени 2021 года.