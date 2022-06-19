Флаг Тюменской области развернули на вершине Эльбруса

Как рассказал nashgorod.ru один из участников экспедиции Павел Соколов, 13 июня группа из 12 тюменских альпинистов приехала в небольшую деревню Азау, расположенную в предгорье Эльбруса. На следующий день состоялся первый акклиматизационный выход на высоту 3800 метров. 15 июня был организован второй акклиматизационный выход на высоту 4700 метров. 16 июня состоялись учебно-тренировочные ледовые и альпинистские занятия в лагере на высоте 3800 м.