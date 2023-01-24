Водонаева на 18-летие обмоталась в американский флаг и срубила дерево в Тюмени

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
При этом, она сама праздник уже не помнит. Подробности ей пересказал друг.
«Я, обмотанная на тело в американский флаг, срубила дерево топором на даче», - сообщила на шоу Алёна Водонаева.
В шоу она затронули тему финансов, по мнению телеведущей мужчина должен зарабатывать больше женщины.
Ранее «Наш город» сообщал, что Тюменцы раскритиковали организаторов бьюти–вечеринки с участием Алены Водонаевой. Мероприятие прошло в августе прошлого года.