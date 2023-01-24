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Posted Сегодня, 17:22

Published Сегодня, 17:22

Modified Сегодня, 17:22

Updated Сегодня, 17:22

Водонаева на 18-летие обмоталась в американский флаг и срубила дерево в Тюмени

Сегодня, 17:22
Фото: Youtube-канал Gazgolder

Молодая Алена Водонаева обмоталась в американский флаг и срубила дерево в Тюмени

На Youtube-канале Gazgolder 24 января вышло шоу «Вопрос ребром». В нем тюменка Алёна Водонаева поделилась воспоминаниями молодости. Она рассказала про свой 18-й день рождения в Тюмени.

При этом, она сама праздник уже не помнит. Подробности ей пересказал друг.

«Я, обмотанная на тело в американский флаг, срубила дерево топором на даче», - сообщила на шоу Алёна Водонаева.

В шоу она затронули тему финансов, по мнению телеведущей мужчина должен зарабатывать больше женщины.

Ранее «Наш город» сообщал, что Тюменцы раскритиковали организаторов бьюти–вечеринки с участием Алены Водонаевой. Мероприятие прошло в августе прошлого года.

Тюменцы раскритиковали организаторов бьюти–вечеринки с участием Алены Водонаевой
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Жалобы#Экономика#Праздник#Праздники#Скандалы#Дача#Дача в аренду#Дороги
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