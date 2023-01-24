Водонаева на 18-летие обмоталась в американский флаг и срубила дерево в Тюмени

Молодая Алена Водонаева обмоталась в американский флаг и срубила дерево в Тюмени

На Youtube-канале Gazgolder 24 января вышло шоу «Вопрос ребром». В нем тюменка Алёна Водонаева поделилась воспоминаниями молодости. Она рассказала про свой 18-й день рождения в Тюмени.