Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 22 августа

Погода опять не порадует тюменцев. По данным сервера «Яндекс.Погода», в областной столице будет +18. Однако синоптики сообщают, что ощущается эта температура, как +14. Ночью температура воздуха опустится до +9. Синоптики обещают, что в городе будет облачно, но с прояснениями. Влажность воздуха составит 43% в дневное время и 76% — в в ночное. В городе будет дуть западный порывистый ветер со скоростью 2,4-3,8 м/с.