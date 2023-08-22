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В регионе пасмурно и прохладно.

Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 22 августа

22 августа 2023, 02:25
Фото: Антон Засимов / 1MI
В регионе пасмурно и прохладно.
В Тюмени будет пасмурно и ветрено. В регионе главенствуют западные ветры. Похоже, что дожди отступили.
Сюжет
Тюмень

Погода опять не порадует тюменцев. По данным сервера «Яндекс.Погода», в областной столице будет +18. Однако синоптики сообщают, что ощущается эта температура, как +14. Ночью температура воздуха опустится до +9. Синоптики обещают, что в городе будет облачно, но с прояснениями. Влажность воздуха составит 43% в дневное время и 76% — в в ночное. В городе будет дуть западный порывистый ветер со скоростью 2,4-3,8 м/с.

УФ-индекс будет средним (4). Магнитное поле — спокойным.

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На севере области — в Тобольске +17. Ночью температура опустится до +7. Влажность воздуха составит 57%. Здесь, как и в Тюмени, будет главенствовать западный ветер. Он подует со скоростью 2,7-3,2 м/с. УФ-индекс средний (4), магнитное поле спокойное.

В Заводоуковске +19. Ночью здесь будет +8. В городе малооблачно в течение дня. Западный ветер будет дуть со скоростью 2,6-3,2 м/с. Влажность воздуха составит 48%.

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Аналогичная погодная картина наблюдается в соседнем Ялуторовске. Здесь +19, ощущаются, как +16. Ночью температура опустится до +9. Влажность воздуха составит 57%. В первой половине дня в городе будет дуть западный ветер со скоростью 3,2 м/с. Вечером его сменит юго-западный со скоростью 2,4 м/с, а ночью в Ялуторовск придет юго-восточный ветер со скоростью 1,6 м/с. Влажность воздуха в городе составит 44%.

В Ишиме облачно, но с прояснениями. Влажность воздуха составит 65%. Температура воздуха прогреется до +20, что ощущается, как +16. В течение дня здесь будет дуть западный ветер со скоростью 2,2 — 3,4 м/с. УФ-индекс средний (5), магнитное поле спокойное.

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