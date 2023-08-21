Дым видно за километр: в центре Тюмени загорелся двухэтажный коттедж

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Дым от пожара видно за километр от места происшествия. Очевидцы вызвали на место инцидента спасателей МЧС, о пострадавших пока ничего не сообщается. Читатель «Нашего города» увидел пожар, когда ехал по мосту Стрела в центре Тюмени.
По данным МЧС, горит двухэтажный дом на Колхозной, 4. Угрозы распространения огня на соседние дома и строения нет. Сведений о погибших и пострадавших не поступало, сообщили спасатели.
Ранее сообщалось, что 18 августа в Тобольске дважды за сутки загорелось поле. Дым ощущается на окраине города. Стоит отметить, что о возгорании люди стали сообщать ещё утром.