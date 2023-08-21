Дым видно за километр: в центре Тюмени загорелся двухэтажный коттедж

Дым от пожара видно за километр от места происшествия. Очевидцы вызвали на место инцидента спасателей МЧС, о пострадавших пока ничего не сообщается. Читатель «Нашего города» увидел пожар, когда ехал по мосту Стрела в центре Тюмени.