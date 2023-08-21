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Published Сегодня, 15:15

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Updated Сегодня, 15:35

Дым видно за километр: в центре Тюмени загорелся двухэтажный коттедж

Дым видно за километр: в центре Тюмени загорелся двухэтажный коттедж

21 августа 2023, 15:15
Фото: 1MI
В областной столице возле сквера «Железнодорожников» загорелся жилой дом. Горожане сообщают, что у здания горит крыша.
Фото: Читатель "Нашего города"

Дым от пожара видно за километр от места происшествия. Очевидцы вызвали на место инцидента спасателей МЧС, о пострадавших пока ничего не сообщается. Читатель «Нашего города» увидел пожар, когда ехал по мосту Стрела в центре Тюмени.

По данным МЧС, горит двухэтажный дом на Колхозной, 4. Угрозы распространения огня на соседние дома и строения нет. Сведений о погибших и пострадавших не поступало, сообщили спасатели.

Ранее сообщалось, что 18 августа в Тобольске дважды за сутки загорелось поле. Дым ощущается на окраине города. Стоит отметить, что о возгорании люди стали сообщать ещё утром.

Около Тобольска второй раз за сутки загорелось поле около переправы
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожар
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