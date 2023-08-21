В Тюмени будут ежегодно ремонтировать до 140 вагонов тепловозов

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
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Updated Сегодня, 14:48
«Производственные мощности обновленного цеха, оснащенного современным оборудованием, позволят ежегодно выполнять текущий ремонт до 140 секций магистральных тепловозов», — отметил начальник СвЖД Иван Колесников.
Руководитель подразделения «РЖД» отметил, что обновлённый цех реконструируют для дальнейшего увеличения объемов грузоперевозок на участке Войновка — Тобольск — Сургут — Коротчаево. Два года назад здесь обновили цех пассажирских тепловозов. На следующий год организация планирует открыть электромашинный цех, где будут проходить обслуживание тяговые электродвигатели, генераторы и вспомогательные машины.
Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюменской области в постоянно жалуются на переполненность электрички Тюмень — Ишим. Сейчас по маршруту курсируют всего четыре вагона, вследствие чего люди вынуждены ездить стоя.