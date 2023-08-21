В Тюмени будут ежегодно ремонтировать до 140 вагонов тепловозов

Руководитель подразделения «РЖД» отметил, что обновлённый цех реконструируют для дальнейшего увеличения объемов грузоперевозок на участке Войновка — Тобольск — Сургут — Коротчаево. Два года назад здесь обновили цех пассажирских тепловозов. На следующий год организация планирует открыть электромашинный цех, где будут проходить обслуживание тяговые электродвигатели, генераторы и вспомогательные машины.