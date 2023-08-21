nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:47

Published Сегодня, 14:47

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

В Тюмени проведут реконструкцию локомотивного депо на станции Войновка

В Тюмени будут ежегодно ремонтировать до 140 вагонов тепловозов

21 августа 2023, 14:47
Фото: 1MI

В Тюмени проведут реконструкцию локомотивного депо на станции Войновка

В областной столице идёт реконструкция локомотивного депо «Войновка». Все работы финансируются СвЖД.
«Производственные мощности обновленного цеха, оснащенного современным оборудованием, позволят ежегодно выполнять текущий ремонт до 140 секций магистральных тепловозов», — отметил начальник СвЖД Иван Колесников.

Руководитель подразделения «РЖД» отметил, что обновлённый цех реконструируют для дальнейшего увеличения объемов грузоперевозок на участке Войновка — Тобольск — Сургут — Коротчаево. Два года назад здесь обновили цех пассажирских тепловозов. На следующий год организация планирует открыть электромашинный цех, где будут проходить обслуживание тяговые электродвигатели, генераторы и вспомогательные машины.

Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюменской области в постоянно жалуются на переполненность электрички Тюмень — Ишим. Сейчас по маршруту курсируют всего четыре вагона, вследствие чего люди вынуждены ездить стоя.

РЖД совместно с инновационным кластером будут развивать квантовые технологии
Узнать подробнее
#Общество#Новости тюмени#Бизнес#РЖД#Александр Мязин
Подпишитесь
Тюменский ученый объяснил, почему купание в Туре смертельно опасно
Сегодня, 11:21
Хочу вернуться, но боюсь: тюменский релокант рассказал о жизни на чужбине
Сегодня, 01:00
Тюменское кино заменит американские фильмы: местные режиссёры рассказали почему
Сегодня, 08:24
Главный полицейский Тюменской области может покинуть свой пост
Сегодня, 06:16
Студентов ТюмГУ выгоняют на улицу из-за дефицита мест в общежитиях
Сегодня, 11:23
В Тюмени с бесплатным концертом может выступить Niletto
Сегодня, 04:43