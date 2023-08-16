Тюменцы останутся на месяц без «Лета»

Тюменский аквапарк «ЛетоЛето» закроют почти на месяц. Тюменцы могут успеть насладиться отдыхом и поплавать здесь до 1 сентября. Затем учреждение закроет свои двери. В администрации аквапарка сообщили, что отель, рестораны и спа тоже не будут работать. В связи с обновлением комплекса и его расширением двери будут закрыты до 21 сентября.