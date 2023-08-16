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В Тюмени закроют временно аквапарк

Тюменцы останутся на месяц без «Лета»

16 августа 2023, 07:23
Фото: Кристина Семенчук / 1MI
В Тюмени закроют временно аквапарк
В городе закроют популярный аквапарк.
Сюжет
Тюмень

Тюменский аквапарк «ЛетоЛето» закроют почти на месяц. Тюменцы могут успеть насладиться отдыхом и поплавать здесь до 1 сентября. Затем учреждение закроет свои двери. В администрации аквапарка сообщили, что отель, рестораны и спа тоже не будут работать. В связи с обновлением комплекса и его расширением двери будут закрыты до 21 сентября.

Напомним, что «ЛетоЛето» на 90% принадлежит компании «МОРИС-Т». Гендиректором компании является Владимир Шевчик — известный тюменский строитель. А его супруга Наталья Шевчик — депутат областной думы. Семейная пара построили для города ТРЦ «Вояж» и ТРЦ «Гудвин».

Тюменец отсудил у аквапарка «ЛетоЛето» 300 тысяч рублей за перелом пальца
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Издание «Nashgorod.ru» не раз писало об аквапарке. В 2018 году пользователи соцсетей подняли волну возмущения из-за цен в это место отдыха. Стоимость билета 3500 рублей откровенно удивляла и обескураживала горожан. Семейный визит (родители+1 ребенок) обходился тюменцам в 7500 рублей.

Мы сообщали, что стоимость билетов в «ЛетоЛето» обогнала стоимость цен в других российских и даже мировых городах. Проход в тюменское заведение стоил дороже, чем в аквапарки Парижа и Нью-Йорка. Здесь вы можете посмотреть цены в других городах и сравнить ее с ценой в «ЛетоЛето».

Первого мая этого года мы сообщали, что аквапарк нарастил чистую прибыть в 12,5 раз за прошедший год. Выручка составила 1,7 млрд рублей. Чистыми — чуть больше 83 миллионов рублей.

В конце мая этого года Nashgorod.ru» писал о том, что в «ЛетоЛето» требуется директор на зарплату в 350 тысяч рублей. В приглашении на работу указано, что у претендента на должность должен быть опыт работы не менее 6 лет, высшее образование по направлениям маркетинг, экономика, реклама, PR, менеджмент.

Несмотря на дороговизну билетов, у «ЛетоЛето» есть свои поклонники. Выручка аквапарка растет, спрос — тоже. Наплыв отдыхающих не убывает, поэтому сейчас заведение планирует закрытие для расширение территории.

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