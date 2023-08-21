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Сразу 10 аварий вызвали огромную пробку в Тюмени

Сразу 10 аварий вызвали огромную пробку в Тюмени

21 августа 2023, 13:40
Фото: 1MI
В вечерний час пик большой затор собрался на улицах Федюнинского и Мельникайте. Пробка растянулась от круга до моста через железную дорогу.

При выезде из города к 18:25 в Тюмени фиксируются большие заторы. На улицах Дружбы, Мельникайте, Первомайской произошло по два дорожных происшествия. За несколько часов вечером 21 августа зафиксировано 10 автомобильных аварий, о пострадавших не сообщается.

«На Закалужчкой стоят легковушка и грузовик, пробка», — сообщил тюменец Аркадий В.

Вечером на улице Республики около дома 251 столкнулись бензовоз и несколько припаркованных машин. Причины ДТП пока устанавливаются, пострадали только машины.

Крупная пробка в 3 километра возникла на Объездной дороге Тюмени
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Происшествия
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