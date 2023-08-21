Сразу 10 аварий вызвали огромную пробку в Тюмени

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
При выезде из города к 18:25 в Тюмени фиксируются большие заторы. На улицах Дружбы, Мельникайте, Первомайской произошло по два дорожных происшествия. За несколько часов вечером 21 августа зафиксировано 10 автомобильных аварий, о пострадавших не сообщается.
«На Закалужчкой стоят легковушка и грузовик, пробка», — сообщил тюменец Аркадий В.
Вечером на улице Республики около дома 251 столкнулись бензовоз и несколько припаркованных машин. Причины ДТП пока устанавливаются, пострадали только машины.