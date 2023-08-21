Сразу 10 аварий вызвали огромную пробку в Тюмени

При выезде из города к 18:25 в Тюмени фиксируются большие заторы. На улицах Дружбы, Мельникайте, Первомайской произошло по два дорожных происшествия. За несколько часов вечером 21 августа зафиксировано 10 автомобильных аварий, о пострадавших не сообщается.