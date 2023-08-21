nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Водитель, устроившый массовое ДТП в центре Тюмени, был пьян

Водитель, устроившый массовое ДТП в центре Тюмени, был пьян

21 августа 2023, 14:07
Фото: 1MI
По данным ГИБДД, внедорожником Mercedes управлял 45-летний тюменец. Массовое ДТП произошло на улице Советской, 124.
«Около полудня 45-летний тюменец на Mercedes в районе пересечения улиц Республики и Профсоюзной снёс дорожные ограждения, после чего устроил массовое ДТП с шестью автомобилями на улице Советской», — уточнили в пресс-службе ГИБДД.

В результате аварии водитель внедорожника получил травмы и был госпитализирован в больницу.

В ходе теста выяснилось, что 45-летний виновник ДТП был пьян. Показания алкотестера составили 0.98 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. Ранее, в 2021 году мужчину уже привлекался за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

«Первым на его пути был столб, он трижды сдал назад и трижды его таранил, если бы ему стало плохо, то столб бы его остановил. Человек явно был пьян ну или ещё под чем-то. П.с: была на месте происшествия и общалась с очевидцами», — сообщила в Telegram-канале «Нашего города» тюменка Алёна Н.

Виновник массового ДТП объяснил свое поведение ссорой с женой, рассказали очевидцы.

«Печально, что настолько неуравновешенные люди могут водить автомобили, потому что авто может в любой момент превратиться в орудие убийства в их руках, пример собственно на видео. Хорошо, что первым он встретил столб, а не группу детей например», — отметил читатель «Нашего города».

Все обстоятельства случившегося ещё устанавливаются.

Сразу 10 аварий вызвали огромную пробку в Тюмени
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Происшествия
Подпишитесь
Тюменский ученый объяснил, почему купание в Туре смертельно опасно
Сегодня, 11:21
Хочу вернуться, но боюсь: тюменский релокант рассказал о жизни на чужбине
Сегодня, 01:00
Тюменское кино заменит американские фильмы: местные режиссёры рассказали почему
Сегодня, 08:24
Главный полицейский Тюменской области может покинуть свой пост
Сегодня, 06:16
Студентов ТюмГУ выгоняют на улицу из-за дефицита мест в общежитиях
Сегодня, 11:23
В Тюмени с бесплатным концертом может выступить Niletto
Сегодня, 04:43