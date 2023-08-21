Водитель, устроившый массовое ДТП в центре Тюмени, был пьян

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
«Около полудня 45-летний тюменец на Mercedes в районе пересечения улиц Республики и Профсоюзной снёс дорожные ограждения, после чего устроил массовое ДТП с шестью автомобилями на улице Советской», — уточнили в пресс-службе ГИБДД.
В результате аварии водитель внедорожника получил травмы и был госпитализирован в больницу.
В ходе теста выяснилось, что 45-летний виновник ДТП был пьян. Показания алкотестера составили 0.98 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. Ранее, в 2021 году мужчину уже привлекался за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.
«Первым на его пути был столб, он трижды сдал назад и трижды его таранил, если бы ему стало плохо, то столб бы его остановил. Человек явно был пьян ну или ещё под чем-то. П.с: была на месте происшествия и общалась с очевидцами», — сообщила в Telegram-канале «Нашего города» тюменка Алёна Н.
Виновник массового ДТП объяснил свое поведение ссорой с женой, рассказали очевидцы.
«Печально, что настолько неуравновешенные люди могут водить автомобили, потому что авто может в любой момент превратиться в орудие убийства в их руках, пример собственно на видео. Хорошо, что первым он встретил столб, а не группу детей например», — отметил читатель «Нашего города».
Все обстоятельства случившегося ещё устанавливаются.