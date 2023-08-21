Водитель, устроившый массовое ДТП в центре Тюмени, был пьян

В ходе теста выяснилось, что 45-летний виновник ДТП был пьян. Показания алкотестера составили 0.98 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. Ранее, в 2021 году мужчину уже привлекался за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.