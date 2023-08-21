nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:51

Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 12:01

Updated Сегодня, 12:01

В День знаний в Тюмени ограничат скорость электросамокатов

В День знаний в Тюмени ограничат скорость электросамокатов

21 августа 2023, 11:51
Фото: 1MI
1-го сентября, в День знаний, на улицах Тюмени традиционно ожидается большое количество людей, поскольку родители и дети отправляются на праздничные линейки.

Администрация Тюмени приняла решение о введении «медленных зон» на всей территории Тюмени с 6 утра до 21 вечера в этот день. В этих зонах разрешена максимальная скорость движения электросамокатов не более 15 км/ч. В некоторых из них движение на средствах индивидуальной мобильности вообще будет запрещено.

С 21 августа к уже существующим «медленным зонам» добавили еще четыре. Они расположились на улицах:
— Мельникайте (чётная сторона) — от здания № 18 по ул. Котовского до здания № 96 по ул. Мельникайте;
— Мельникайте (нечётная сторона) и Республики (нечётная сторона) — от здания № 101А по улице Мельникайте до пересечения улицы Мельникайте с улицей Республики и до пересечения улицы Республики с проездом Геологоразведчиков;
— Пермякова (чётная сторона) — от здания № 50 по улице Пермякова до пересечения с улицей Широтной.

С начала следующей недели прокатчики начнут наносить белую разметку на специальных площадках, где можно будет оставлять электросамокаты разных компаний кикшеринга.

Важно отметить, что с прошлого года администрацией Тюмени установлен порядок использования электросамокатов на общественных территориях. Этот порядок определяет правила для размещения точек проката, а также включает создание «медленных зон» и «зон запрета эксплуатации» для электрических двухколесных транспортных средств.

Читайте также:
Пьяный бесправник из Тюмени рассекал по городу на самокатеНа Объездной в Тюмени заметили летящий на бешеной скорости самокатК 1 сентября в Тюмени откроют самую большую школу в городе
#День знаний#Электросамокаты#Ограничение скорости#Медленные зоны#Запрет движения#Алексей Каримов
Подпишитесь
Тюменский ученый объяснил, почему купание в Туре смертельно опасно
Сегодня, 11:21
Хочу вернуться, но боюсь: тюменский релокант рассказал о жизни на чужбине
Сегодня, 01:00
Тюменское кино заменит американские фильмы: местные режиссёры рассказали почему
Сегодня, 08:24
Главный полицейский Тюменской области может покинуть свой пост
Сегодня, 06:16
Студентов ТюмГУ выгоняют на улицу из-за дефицита мест в общежитиях
Сегодня, 11:23
В Тюмени с бесплатным концертом может выступить Niletto
Сегодня, 04:43