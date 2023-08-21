В День знаний в Тюмени ограничат скорость электросамокатов

С 21 августа к уже существующим «медленным зонам» добавили еще четыре. Они расположились на улицах:

— Мельникайте (чётная сторона) — от здания № 18 по ул. Котовского до здания № 96 по ул. Мельникайте;

— Мельникайте (нечётная сторона) и Республики (нечётная сторона) — от здания № 101А по улице Мельникайте до пересечения улицы Мельникайте с улицей Республики и до пересечения улицы Республики с проездом Геологоразведчиков;

— Пермякова (чётная сторона) — от здания № 50 по улице Пермякова до пересечения с улицей Широтной.