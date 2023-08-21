В День знаний в Тюмени ограничат скорость электросамокатов

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Администрация Тюмени приняла решение о введении «медленных зон» на всей территории Тюмени с 6 утра до 21 вечера в этот день. В этих зонах разрешена максимальная скорость движения электросамокатов не более 15 км/ч. В некоторых из них движение на средствах индивидуальной мобильности вообще будет запрещено.
С 21 августа к уже существующим «медленным зонам» добавили еще четыре. Они расположились на улицах:
— Мельникайте (чётная сторона) — от здания № 18 по ул. Котовского до здания № 96 по ул. Мельникайте;
— Мельникайте (нечётная сторона) и Республики (нечётная сторона) — от здания № 101А по улице Мельникайте до пересечения улицы Мельникайте с улицей Республики и до пересечения улицы Республики с проездом Геологоразведчиков;
— Пермякова (чётная сторона) — от здания № 50 по улице Пермякова до пересечения с улицей Широтной.
С начала следующей недели прокатчики начнут наносить белую разметку на специальных площадках, где можно будет оставлять электросамокаты разных компаний кикшеринга.
Важно отметить, что с прошлого года администрацией Тюмени установлен порядок использования электросамокатов на общественных территориях. Этот порядок определяет правила для размещения точек проката, а также включает создание «медленных зон» и «зон запрета эксплуатации» для электрических двухколесных транспортных средств.