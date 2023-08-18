Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на выходные 19–20 августа

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
В выходные в областной столице по-прежнему будет жарко. По данным сервиса «Яндекс. Погода», температура воздуха в дневное время прогреется до +22/+24. В ночное время этот показатель опустится до +9. Можно с уверенностью отметить, что жара пойдет на спад. Однако в городе все равно будет достаточно жарко. Влажность воздуха в дневное время составит 63%. В течение дня в Тюмени будет главенствовать северо-западный ветер со скоростью 4,5 — 4,9 м/с.
В воскресенье, 20 августа, в городе будет +20. Синоптики прогнозируют переменчивую облачность. Влажность воздуха составит 37%. В первую половину дня тюменцы могут почувствовать северо-западный ветер со скоростью 2,6 м/с. Ночью температура опустится до +14. Ветер сменит свое направление в сторону юга.
В Тобольске облачно и +23. В субботу здесь тоже будет дуть северо-западный ветер со скоростью 4,9 м/с. Влажность воздуха составит 67%. Ночью температура воздуха опустится до +9.
20 августа в Тобольске температура упадет на несколько градусов. Утром здесь будет + 10, а в полдень — +20. В городе по-прежнему будет главенствовать юго-западный ветер. Влажность воздуха составит 42%. Синоптики обещают, что здесь будет облачно и с прояснениями.
В Заводоуковске в выходные пройдет дождь. Синоптики обещают, что осадки стоит ожидать в первой половине субботы. Влажность воздуха в этом время составит 66%. В полдень температура воздуха прогреется до +28. Ночью показатель опустится до +8. В дневное время здесь будет дуть северо-западный ветер со скоростью 4, 7 м/с. Во второй половине дня его сменит северный ветер со скоростью 3,3 — 3,7 м/с.
В воскресенье здесь будет облачно, но с прояснениями. Влажность воздуха составит 35%. Ветер придет с севера со скоростью 1,9 — 3 м/с.
В Ялуторовск тоже придут дожди. Осадки ожидаются в субботу, 19 августа. В городе будет +30, малооблачно. Влажность воздуха составит 62%. В город придет северо-западный ветер со скоростью 4,9 м/с. УФ-фильтр средний (3).
В первой половине дня в воскресенье будет ясно. Затем в городе будет облачно, но с прояснениями. Воздух прогреется до +20. Ночью показатель упадет до +7. В первой половине дня в городе будет дуть северный ветер со скоростью 3,1 м/с. Вечером ветер придет с востока, а ночью — с юга.
В Ишиме в субботу будет облачно, с прояснениями. Воздух прогреется до +30. Влажность воздуха составит 78%. В город придет северо-западный ветер со скоростью 3,6 м/с. Ночью влажность составит 87%, а температура — +12.
В воскресенье жители города смогут облегченно вздохнуть. Температура опустится на 10 градусов. Влажность воздуха составит 56%. В городе в течение дня будет дуть северный ветер со скоростью 2,6 — 4 м/с.