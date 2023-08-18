Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на выходные 19–20 августа

В выходные в областной столице по-прежнему будет жарко. По данным сервиса «Яндекс. Погода», температура воздуха в дневное время прогреется до +22/+24. В ночное время этот показатель опустится до +9. Можно с уверенностью отметить, что жара пойдет на спад. Однако в городе все равно будет достаточно жарко. Влажность воздуха в дневное время составит 63%. В течение дня в Тюмени будет главенствовать северо-западный ветер со скоростью 4,5 — 4,9 м/с.