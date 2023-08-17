nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:49

Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

Выживших в страшном ДТП мальчиков срочно перевезли в Тюмень

Выживших в страшном ДТП мальчиков срочно перевезли в Тюмень

17 августа 2023, 12:49
Фото: ГИБДД
Ребят перевезли в другую больницу. В ДТП внедорожника и грузовика выжили только дети 3 и 11 лет, они находятся в тяжелом состоянии.

Родственники погибших сейчас собирают деньги и другую помощь.

«У старшего наблюдается улучшение, а младший до сих пор в тяжелом состоянии», — сообщил «Нашему городу» дедушка мальчиков.
«Пациенты доставлены ТЦМК (территориальным центром медицины катастроф) в ОКБ №2. Находятся в отделении реанимации, где получают всю необходимую медицинскую помощь. Состояние — тяжелое.», — сообщили «Нашему городу» в депздраве.

14 августа сообщалось, что в жуткой аварии в Тобольском районе погибли пять человек. На 241-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск водитель Infiniti G35 не справился он столкнулся с грузовиком Volvo. Удар был такой силы, что внедорожник разорвало на две части.

В ДТП на федеральной трассе погибла семья из Тобольска
Узнать подробнее
#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Безопасность на дорогах#Александр Мязин
Подпишитесь
Хлеб, молоко, творог и гречка: реально ли прожить на 1000 рублей в Тюмени?
Сегодня, 12:33
Доход тюменского губернатора Моора в 2022 году превысил 17 миллионов рублей
Сегодня, 09:54
В Тюмени ожидают обвала рынка жилья: «Такого спроса уже не будет»
Сегодня, 01:00
Пассажиры пожаловались на нехватку мест в популярной электричке Тюмень — Ишим
Сегодня, 12:56
Тюменцы могут заболеть новым видом коронавируса
Сегодня, 04:05
Тюменцы обратились к американцам из-за угрозы ядерной войны
Сегодня, 02:33