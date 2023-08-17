Выживших в страшном ДТП мальчиков срочно перевезли в Тюмень

14 августа сообщалось, что в жуткой аварии в Тобольском районе погибли пять человек. На 241-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск водитель Infiniti G35 не справился он столкнулся с грузовиком Volvo. Удар был такой силы, что внедорожник разорвало на две части.