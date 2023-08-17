Выживших в страшном ДТП мальчиков срочно перевезли в Тюмень

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Родственники погибших сейчас собирают деньги и другую помощь.
«У старшего наблюдается улучшение, а младший до сих пор в тяжелом состоянии», — сообщил «Нашему городу» дедушка мальчиков.
«Пациенты доставлены ТЦМК (территориальным центром медицины катастроф) в ОКБ №2. Находятся в отделении реанимации, где получают всю необходимую медицинскую помощь. Состояние — тяжелое.», — сообщили «Нашему городу» в депздраве.
14 августа сообщалось, что в жуткой аварии в Тобольском районе погибли пять человек. На 241-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск водитель Infiniti G35 не справился он столкнулся с грузовиком Volvo. Удар был такой силы, что внедорожник разорвало на две части.