В Заводоуковске и Ялуторовске наполовину выполнили план по ремонту дорог

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
По данным ГУС по Тюменской области общая протяженность участков более 203 километров. К середине лета выполнено 57% всех плановых работ.
На региональных трассах завершён ремонт восьми участков. На автомобильной дороге Ялуторовск — Ярково подрядная организация обновила более четырех километров асфальта в промежутке от Ялуторовска до села Хохлово.
На дороге Заводоуковск — Дронова — Красная заменили более 4,5 километров асфальта на двух участках между деревнями Бигила и Дронова.
Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменской области началась разработка документации по возведению второго транспортного кольца.