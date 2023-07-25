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В Заводоуковске и Ялуторовске наполовину выполнили план по ремонту дорог

25 июля 2023, 17:13
Фото: 1MI
В 2023 году в Тюменской области благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы 140 участков дорог.

По данным ГУС по Тюменской области общая протяженность участков более 203 километров. К середине лета выполнено 57% всех плановых работ.

На региональных трассах завершён ремонт восьми участков. На автомобильной дороге Ялуторовск — Ярково подрядная организация обновила более четырех километров асфальта в промежутке от Ялуторовска до села Хохлово.

На дороге Заводоуковск — Дронова — Красная заменили более 4,5 километров асфальта на двух участках между деревнями Бигила и Дронова.

Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменской области началась разработка документации по возведению второго транспортного кольца.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Дороги
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