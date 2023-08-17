Около Тобольска загорелось поле, весь город в дыму

Posted Сегодня, 18:12
Published Сегодня, 18:12
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Updated Сегодня, 18:14
«Похоже, горит Левобережье», — сообщает житель Тобольска.
Весь город сейчас в дыму, пожар произошел в поле. Напомним, что особый противопожарный режим был отменён в Тюменской области с 26 июня.
Ранее «Наш город» сообщал, что 11 августа в лесу посёлка Новотарманский (около 30 км от Тюмени) загорелась свалка. Об инциденте сообщила тюменка Елена Меншикова. Похожая ситуация здесь уже случалась 17 июля. В 2022 году здесь был ландшафтный пожар, но серьёзных последствий удалось избежать. Свалку обещали ликвидировать.