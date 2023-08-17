Около Тобольска загорелось поле, весь город в дыму

Ранее «Наш город» сообщал, что 11 августа в лесу посёлка Новотарманский (около 30 км от Тюмени) загорелась свалка. Об инциденте сообщила тюменка Елена Меншикова. Похожая ситуация здесь уже случалась 17 июля. В 2022 году здесь был ландшафтный пожар, но серьёзных последствий удалось избежать. Свалку обещали ликвидировать.