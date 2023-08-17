nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:12

Published Сегодня, 18:12

Modified Сегодня, 18:14

Updated Сегодня, 18:14

Около Тобольска загорелось поле, весь город в дыму

Около Тобольска загорелось поле, весь город в дыму

17 августа 2023, 18:12
Фото: 1MI
Жители Тобольска сообщают о пожаре около города. В воздухе ощущается запах гари.
Фото: тг-канал "Типичный Тобольск"
«Похоже, горит Левобережье», — сообщает житель Тобольска.

Весь город сейчас в дыму, пожар произошел в поле. Напомним, что особый противопожарный режим был отменён в Тюменской области с 26 июня.

Ранее «Наш город» сообщал, что 11 августа в лесу посёлка Новотарманский (около 30 км от Тюмени) загорелась свалка. Об инциденте сообщила тюменка Елена Меншикова. Похожая ситуация здесь уже случалась 17 июля. В 2022 году здесь был ландшафтный пожар, но серьёзных последствий удалось избежать. Свалку обещали ликвидировать.

Около Тюмени в лесу снова загорелась большая свалка
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Происшествия#Пожар#Пожары
Подпишитесь
Хлеб, молоко, творог и гречка: реально ли прожить на 1000 рублей в Тюмени?
Сегодня, 12:33
Доход тюменского губернатора Моора в 2022 году превысил 17 миллионов рублей
Сегодня, 09:54
В Тюмени ожидают обвала рынка жилья: «Такого спроса уже не будет»
Сегодня, 01:00
Пассажиры пожаловались на нехватку мест в популярной электричке Тюмень — Ишим
Сегодня, 12:56
«Он так мило по-домашнему ворчал»: жена погибшего бойца из Тюмени рассказала о муже
Сегодня, 14:03
Тюменцы обратились к американцам из-за угрозы ядерной войны
Сегодня, 02:33