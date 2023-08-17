«Он так мило по-домашнему ворчал»: жена погибшего бойца из Тюмени рассказала о муже

Однажды Игорь бросил работу, чтобы ухаживать за тяжелобольным отцом и братом. В июне 2023 года он приехал в Тюмень в отпуск и занимался «делами взвода». Затем опять отправился на фронт. Тюменец погиб 9 августа, его жена узнала об этом 11 числа.