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«Он так мило по-домашнему ворчал»: жена погибшего бойца из Тюмени рассказала о муже

«Он так мило по-домашнему ворчал»: жена погибшего бойца из Тюмени рассказала о муже

17 августа 2023, 14:03
Фото: 1MI
В зоне СВО погиб тюменец Игорь Кипрюшин. Прощание с военным состоялось 17 августа в Тюмени. Ему посмертно присвоен орден «Мужества».

Известно, что в Тюмени у него осталась жена Катерина Арсова. Они были вместе почти 15 лет.

«Эту семью я знаю с 2009 года. Катя работала тогда со мной в одной команде. Преподаватель курса управление салонным бизнесом, психолог. Ответственна, педантична к работе, нацелена на результат. Много талантливых выпускников и учащихся, влюбленных в Катю, как в преподавателя», — сообщила тюменка (знакомая Катерины) Марина Цуркану.
«Игорь, ее муж, надежда, опора и защита. Многие его вспоминают, даже те, кто был знаком мельком. Коллега Кати с другой работы вспомнила, как он однажды своей Катюше перчатки привёз, когда ей было холодно», — сообщила Марина Цуркану.
Фото: фото Катерина Арсова

У Кати и Игоря было общее чувство юмора. Когда она сильно болела и сидела дома, то они вместе лепили из пластилина и снимали с фигурками видео на телефон.

Однажды Игорь бросил работу, чтобы ухаживать за тяжелобольным отцом и братом. В июне 2023 года он приехал в Тюмень в отпуск и занимался «делами взвода». Затем опять отправился на фронт. Тюменец погиб 9 августа, его жена узнала об этом 11 числа.

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По словам жены, раненый на поле боя он не плакал, не кричал, не стонал даже. Он так мило и по-домашнему ворчал.

«Игорь настолько был наполнен любовью, что даже под промедолом, с огромной кровопотерей, после операции он смог прийти в себя, чтобы успеть передать через сослуживца, как сильно он любит меня», — отметила Катерина Арсова.

Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне СВО погиб тюменец Ерхов Александр. Он родом из Сорокино (это недалеко от Ишима), но жил и работал в Ханты-Мансийске.

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