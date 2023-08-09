Под Тюменью на дороге Шадринск — Ялуторовск скоро откроют обновленный мост

В этом же районе появится новая улица, которая продлится от развязки на Червишевском тракте до улицы Фарман Салманова. Дорога соединит два района около Червишевского тракта. Общая протяженность трассы составит почти 3 километра, стоимость работ составит 58 млн рублей. Автомобилисты Тюмени жалуются на постоянные затруднения движения транспорта. На Червишевском тракте в вечерний час пик и даже днём фиксируются пробки от 1 до 3 километров. При этом строительство новых ЖК в южной части города не прекращается и скоро заторы станут больше. «Просто огромные пробки! Строят столько ЖК, а дороги не делают, там столько есть места, чтоб расширить дорогу», сообщил Андрее К. Горожане полагают, что проблему может решить новая развязка, другие отмечают, что через несколько трафик станет больше. Нужен еще въезд в Комарова с Червишевского тракта. Несколько дней назад в областной столице открыли поворот в сторону ТЦ «Лента».