Под Тюменью на дороге Шадринск — Ялуторовск скоро откроют обновленный мост

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Автомобильный мост на трассе Шадринск — Ялуторовск готовится к открытию. Здесь нужно установить барьерные ограждения на подходах к объекту, укрепить конусы и разобрать временный мост.
Объект находится на 184 километре участке трассы, он один из трёх ремонтируемых мостов на региональной дороге. Трасса Шадринск — Ялуторовск связывает Курганскую область с Исетском и Ярково. По дороге проезжает транспорт из южных областей России в Югру и Ямал.
С 2018 года в регионе обновили более 18 мостов 11 развязок и путепровод. К ноябрю этого года в Тюмени подготовят варианты проекта по строительству железнодорожного тоннеля. Он должен соединить центр города с Тюменской слободой. В настоящее время разработкой занимается компания «Тюменьдорпроект», на эти цели выделено 44 миллионов рублей. Разработка проектной документации оценена в 200 миллионов рублей. Сумма, которая будет потрачена на строительство тоннеля, пока неизвестна.
Ранее «Наш город» сообщал, что до конца 2023 года строители завершат возведение развязки на Червишевском тракте. В данный момент здесь уже возвели один пролет. В ближайшее время сделают дорогу в обход «Комарово» и «Ожогино». Деньги на строительство развязки получены из федерального бюджета — за счет привлечения средств инфраструктурного кредита (около двух миллиардов рублей). Строительство объекта должно решить проблему постоянных пробок в южной части Тюмени и на Объездной дороге. Рабочие строят мост и надземный пешеходный переход, планируется перенос крупной станции ЛЭП. Против строительства развязки выступали и жители Тюмени поскольку для реализации проекта необходимо было вырубить 2 тысячи деревьев. Дочерняя структура «Мостростроя-11» выиграла контракт на корректировку транспортной развязки еще в 2021 году.
В этом же районе появится новая улица, которая продлится от развязки на Червишевском тракте до улицы Фарман Салманова. Дорога соединит два района около Червишевского тракта. Общая протяженность трассы составит почти 3 километра, стоимость работ составит 58 млн рублей. Автомобилисты Тюмени жалуются на постоянные затруднения движения транспорта. На Червишевском тракте в вечерний час пик и даже днём фиксируются пробки от 1 до 3 километров. При этом строительство новых ЖК в южной части города не прекращается и скоро заторы станут больше. «Просто огромные пробки! Строят столько ЖК, а дороги не делают, там столько есть места, чтоб расширить дорогу», сообщил Андрее К. Горожане полагают, что проблему может решить новая развязка, другие отмечают, что через несколько трафик станет больше. Нужен еще въезд в Комарова с Червишевского тракта. Несколько дней назад в областной столице открыли поворот в сторону ТЦ «Лента».