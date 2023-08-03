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В Тюмени откроют развязку, из-за которой горожане судились с властями

3 августа 2023, 06:15
Фото: 1MI
В Тюмени появится развязка, соединяющая Патрушева и Комарово
Она соединит Патрушева и Комарова.

В областной столице до конца года планируют открыть движение автомобилей по развязке возле памятника природы «Тополя». Развязка должна соединить Патрушева и Комарово. Как сообщили в главном управлении строительства Тюмени, на участке проводятся работы по переустройству некоторых линий. Рабочие строят мост и надземный пешеходный переход. Планируется перенос крупной станции ЛЭП.

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Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что против строительства развязки протестовали жители города. Дочерняя структура «Мостростроя-11» выиграла контракт на корректировку транспортной развязки еще в 2021 году. Местные жители были против строительства, поскольку участок проходит через природный парк «Тополя». Жители деревни Патрушева, находящейся в этом районе, судились с местными властями. Поскольку для реализации проекта необходимо было вырубить 2 тысячи деревьев. Власти же хотят частично вырубить памятник природы, чтобы построить дорогу — обход деревни Ожогина, которая соединит объездную и трассу на Курган.

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#Анастасия Ильина#Строительство#Дорожное строительство#Развязка#Транспортная развязка#Деревья
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