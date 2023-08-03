В Тюмени откроют развязку, из-за которой горожане судились с властями

Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что против строительства развязки протестовали жители города. Дочерняя структура «Мостростроя-11» выиграла контракт на корректировку транспортной развязки еще в 2021 году. Местные жители были против строительства, поскольку участок проходит через природный парк «Тополя». Жители деревни Патрушева, находящейся в этом районе, судились с местными властями. Поскольку для реализации проекта необходимо было вырубить 2 тысячи деревьев. Власти же хотят частично вырубить памятник природы, чтобы построить дорогу — обход деревни Ожогина, которая соединит объездную и трассу на Курган.