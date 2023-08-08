В Тюмени рассказали когда откроют скандальную развязку на Червишевском тракте

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Развязку строят у памятника природы «Тополя», рядом находится «Комарово».
Местные жители были возмущены тем, что деревья около объекта могут вырубить, стройку долго согласовывали с различными ведомствами.
По данным 72.ру, развязку должны открыть до конца 2023 года. В данный момент над Червишевским трактом уже возвели один пролет будущей развязки. В ближайшее время сделают дорогу в обход «Комарово» и «Ожогино». Деньги на строительство развязки получены из федерального бюджета — за счет привлечения средств инфраструктурного кредита (около двух миллиардов рублей). Строительство объекта должно решить проблему постоянных пробок в южной части Тюмени и на Объездной дороге. Рабочие строят мост и надземный пешеходный переход, планируется перенос крупной станции ЛЭП.
Против строительства развязки выступали и жители Тюмени поскольку для реализации проекта необходимо было вырубить 2 тысячи деревьев. Дочерняя структура «Мостростроя-11» выиграла контракт на корректировку транспортной развязки еще в 2021 году.
В этом же районе появится новая улица, которая продлится от развязки на Червишевском тракте до улицы Фарман Салманова. Дорога соединит два района около Червишевского тракта. Общая протяженность трассы составит почти 3 километра, стоимость работ составит 58 млн рублей.