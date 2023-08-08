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В Тюмени рассказали когда откроют скандальную развязку на Червишевском тракте

8 августа 2023, 10:51
Фото: 1MI
Объект долго не могли согласовать.

Развязку строят у памятника природы «Тополя», рядом находится «Комарово».

Местные жители были возмущены тем, что деревья около объекта могут вырубить, стройку долго согласовывали с различными ведомствами.

По данным 72.ру, развязку должны открыть до конца 2023 года. В данный момент над Червишевским трактом уже возвели один пролет будущей развязки. В ближайшее время сделают дорогу в обход «Комарово» и «Ожогино». Деньги на строительство развязки получены из федерального бюджета — за счет привлечения средств инфраструктурного кредита (около двух миллиардов рублей). Строительство объекта должно решить проблему постоянных пробок в южной части Тюмени и на Объездной дороге. Рабочие строят мост и надземный пешеходный переход, планируется перенос крупной станции ЛЭП.

Против строительства развязки выступали и жители Тюмени поскольку для реализации проекта необходимо было вырубить 2 тысячи деревьев. Дочерняя структура «Мостростроя-11» выиграла контракт на корректировку транспортной развязки еще в 2021 году.

В этом же районе появится новая улица, которая продлится от развязки на Червишевском тракте до улицы Фарман Салманова. Дорога соединит два района около Червишевского тракта. Общая протяженность трассы составит почти 3 километра, стоимость работ составит 58 млн рублей.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Александр Мязин
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