В Тюмени рассказали когда откроют скандальную развязку на Червишевском тракте

По данным 72.ру, развязку должны открыть до конца 2023 года. В данный момент над Червишевским трактом уже возвели один пролет будущей развязки. В ближайшее время сделают дорогу в обход «Комарово» и «Ожогино». Деньги на строительство развязки получены из федерального бюджета — за счет привлечения средств инфраструктурного кредита (около двух миллиардов рублей). Строительство объекта должно решить проблему постоянных пробок в южной части Тюмени и на Объездной дороге. Рабочие строят мост и надземный пешеходный переход, планируется перенос крупной станции ЛЭП.