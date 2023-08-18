nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:25

Published Сегодня, 03:25

Modified Сегодня, 03:29

Updated Сегодня, 03:29

В Тюмени в ближайшее время подорожают продукты

В Тюмени в ближайшее время подорожают продукты

18 августа 2023, 03:25
Фото: 1MI
По мнению экспертов, вырастут цены на мясные изделия, молочные продукты, оливковые масла, соки, чай и кофе, алкоголь, газировку.
Сюжет
Тюмень
Фото: 1MI

По прогнозам старшего преподавателя кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» Юлии Тулупниковой, мясная продукция вырастет в цене на 10-15% из-за роста издержек производителей. Молочные продукты и яйца подорожают на 10-15% из-за сезонного фактора и роста уровня затрат, связанных с приобретением заграничных кормов и вакцин.

Фото: 1MI

Из-за неурожая оливки, оливковое масло и имбирь могут вырасти в цене на 50%. По причине роста цен на основные ингредиенты увеличится от 5 до 12% стоимость майонеза и других соусов.

Готовая продукция из рыбы и морепродуктов (шпроты и прочие рыбные консервы, полуфабрикаты, икра, филе) будет стоить дороже на 15-20%. Причиной для подорожания станет прекращение ввоза товаров в Россию из недружественных стран (США, Норвегии, стран Евросоюза).

Фото: 1MI

Стоимость снеков, соков и других напитков вырастет от 10 до 20% вследствие введения акциза сахаросодержащие напитки. Из-за роста цен на импортное сырье кофе, чай и кондитерские изделия подорожают на 6-15%.

«Эти сегменты продовольственного рынка сильно зависят от импорта сырья, которое дорожает из-за девальвации рубля и падения урожая кофе, чая, какао-бобов. Производители кондитерских изделий зависят от импорта сырья на 30-70%. Ситуацию усугубляет засуха, случившаяся во время сбора какао-бобов в Западной Африке», — пояснила Юлия Тулупникова.

На 10% вырастет цена на импортный алкоголь из-за ослабления рубля. Также подорожают и другие заграничные продукты питания.

Что касается овощей, то в начале осени рост цен будет сдержан урожаем, собранным в России. Но в октябре на рынке преимущественно останутся только импортные фрукты и овощи, что безусловно скажется на их цене.

Из непродовольственных товаров увеличится стоимость сигарет (из-за повышения до 30% ставки акциза), автомобилей. Рост цен составит от 10 до 20%, пишет РБК Тюмень.

Хлеб, молоко, творог и гречка: реально ли прожить на 1000 рублей в Тюмени?
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за год существенно подорожали, мясо, рыба и икра. Сегодня эти продукты стоят дороже на 200-1000 рублей по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Читайте также:
Виноваты опрессовки? В Тюмени прорвало тепломагистраль на Московском трактеПассажиры пожаловались на нехватку мест в популярной электричке Тюмень — ИшимПодрядчик уронил стоимость проекта новой улицы в Тюмени более чем на 20 миллионов руб
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Цены#Рост цен#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Хлеб, молоко, творог и гречка: реально ли прожить на 1000 рублей в Тюмени?
Вчера, 12:33
Доход тюменского губернатора Моора в 2022 году превысил 17 миллионов рублей
Вчера, 09:54
В Тюмени ожидают обвала рынка жилья: «Такого спроса уже не будет»
Вчера, 01:00
Пассажиры пожаловались на нехватку мест в популярной электричке Тюмень — Ишим
Вчера, 12:56
«Он так мило по-домашнему ворчал»: жена погибшего бойца из Тюмени рассказала о муже
Вчера, 14:03
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 18 августа
Сегодня, 02:21