В Тюмени в ближайшее время подорожают продукты

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
По прогнозам старшего преподавателя кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» Юлии Тулупниковой, мясная продукция вырастет в цене на 10-15% из-за роста издержек производителей. Молочные продукты и яйца подорожают на 10-15% из-за сезонного фактора и роста уровня затрат, связанных с приобретением заграничных кормов и вакцин.
Из-за неурожая оливки, оливковое масло и имбирь могут вырасти в цене на 50%. По причине роста цен на основные ингредиенты увеличится от 5 до 12% стоимость майонеза и других соусов.
Готовая продукция из рыбы и морепродуктов (шпроты и прочие рыбные консервы, полуфабрикаты, икра, филе) будет стоить дороже на 15-20%. Причиной для подорожания станет прекращение ввоза товаров в Россию из недружественных стран (США, Норвегии, стран Евросоюза).
Стоимость снеков, соков и других напитков вырастет от 10 до 20% вследствие введения акциза сахаросодержащие напитки. Из-за роста цен на импортное сырье кофе, чай и кондитерские изделия подорожают на 6-15%.
«Эти сегменты продовольственного рынка сильно зависят от импорта сырья, которое дорожает из-за девальвации рубля и падения урожая кофе, чая, какао-бобов. Производители кондитерских изделий зависят от импорта сырья на 30-70%. Ситуацию усугубляет засуха, случившаяся во время сбора какао-бобов в Западной Африке», — пояснила Юлия Тулупникова.
На 10% вырастет цена на импортный алкоголь из-за ослабления рубля. Также подорожают и другие заграничные продукты питания.
Что касается овощей, то в начале осени рост цен будет сдержан урожаем, собранным в России. Но в октябре на рынке преимущественно останутся только импортные фрукты и овощи, что безусловно скажется на их цене.
Из непродовольственных товаров увеличится стоимость сигарет (из-за повышения до 30% ставки акциза), автомобилей. Рост цен составит от 10 до 20%, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за год существенно подорожали, мясо, рыба и икра. Сегодня эти продукты стоят дороже на 200-1000 рублей по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.