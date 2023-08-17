В тюменской Туре поднялся уровень воды

По сравнению с показателями прошлого месяца, уровень воды в Туре поднялся на несколько сантиметров. Это при том, что в городе не было осадков. Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало, что уровень воды в реке упал на полметра. На июль 2023 года он достиг -72 сантиметра. В прошлый раз эколог сообщил, что тенденция к повышению температуры и как следствие засушливости отмечается по всей стране. Однако, если сравнить оба показателя, становится ясно, что уровень воды повышается.