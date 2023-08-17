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Posted Сегодня, 03:43

Published Сегодня, 03:43

Modified Сегодня, 03:45

Updated Сегодня, 03:45

В тюменской Туре поднялся уровень воды

В тюменской Туре поднялся уровень воды

17 августа 2023, 03:43
Статистика показывает, что уровень воды в Туре за месяц поднялся на несколько сантиметров.
Сюжет
Тура

Уровень воды в тюменской Туре поднимается? Сводка измерений по гидропосту от 16 августа показывает, что за прошедшую неделю этот показатель достиг 67 сантиметров ниже нуля.

уровень воды в Туре уровень воды в Туре
уровень воды в Туре
Фото: TG-канал Лукоморье
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По сравнению с показателями прошлого месяца, уровень воды в Туре поднялся на несколько сантиметров. Это при том, что в городе не было осадков. Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало, что уровень воды в реке упал на полметра. На июль 2023 года он достиг -72 сантиметра. В прошлый раз эколог сообщил, что тенденция к повышению температуры и как следствие засушливости отмечается по всей стране. Однако, если сравнить оба показателя, становится ясно, что уровень воды повышается.

Ранее глава области Александр Моор заявлял, что в городе необходимо построить дамбу, чтобы спасти нашу реку от обмеления. Администрация города вынуждена была решить ряд вопросов, чтобы не произошла аварийная остановка коммунальных предприятий. Например, установка 3-х барж у ТЭЦ-1 создала преграждающее течение, а ФБУ «Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей» запретила судоходство на части реки.

В начале текущего месяца мы сообщали, что на реке после ухода воды появились зеленые островки. Вопрос, касающийся главного водоема города по-прежнему волнует многих.

Фото: TG-канал Лукоморье
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