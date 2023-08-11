Власти рассказали, когда Тюмень станет городом-миллионником

При этом общий коэффициент рождаемости снизился по сравнению с предыдущим годом на 1,2% и составил 12,2. В ближайшие годы ожидается снижение общего коэффициента рождаемости с 11,8 в 2024 году до 11,1 в 2026 году. Естественный прирост населения составит 2,8 тысяч человек в 2024 году, 2,9 тысяч в 2025 году, 2,6 тысяч в 2026 году.