Власти рассказали, когда Тюмень станет городом-миллионником

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Тюменские власти раскрыли информацию о том, когда областная столица станет городом-миллионником. По данным, указанным в прогнозе социально-экономического развития, в ближайшие три года этого не произойдет.
«С учетом ожидаемого естественного и миграционного прироста среднегодовая численность населения города в прогнозном периоде будет расти и по базовому варианту составит в 2024 году — 868,5 тысяч человек, в 2025 году — 880,9 тысяч человек, в 2026 году — 893,7 тысяч человек», — указано в опубликованном документе.
По итогам 2022 года численность населения областной столицы составила 852,5 тысяч человек, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 29,9 тысяч человек.
При этом общий коэффициент рождаемости снизился по сравнению с предыдущим годом на 1,2% и составил 12,2. В ближайшие годы ожидается снижение общего коэффициента рождаемости с 11,8 в 2024 году до 11,1 в 2026 году. Естественный прирост населения составит 2,8 тысяч человек в 2024 году, 2,9 тысяч в 2025 году, 2,6 тысяч в 2026 году.
Миграционный прирост в прогнозном периоде по базовому варианту ожидается с положительной динамикой: 8950 человек в 2024 году, 9931 человек в 2025 году, 10316 человек в 2026 году.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в первом полугодии на свет появились более 4609 мальчиков и 4185 девочек. Впервые матерями стали около 3 тысяч женщин.