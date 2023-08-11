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Published Сегодня, 08:55

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Власти рассказали, когда Тюмень станет городом-миллионником

Власти рассказали, когда Тюмень станет городом-миллионником

11 августа 2023, 08:55
Фото: 1MI
Эксперты опубликовали официальный прогноз.
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Тюмень

Тюменские власти раскрыли информацию о том, когда областная столица станет городом-миллионником. По данным, указанным в прогнозе социально-экономического развития, в ближайшие три года этого не произойдет.

«С учетом ожидаемого естественного и миграционного прироста среднегодовая численность населения города в прогнозном периоде будет расти и по базовому варианту составит в 2024 году — 868,5 тысяч человек, в 2025 году — 880,9 тысяч человек, в 2026 году — 893,7 тысяч человек», — указано в опубликованном документе.

По итогам 2022 года численность населения областной столицы составила 852,5 тысяч человек, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 29,9 тысяч человек.

При этом общий коэффициент рождаемости снизился по сравнению с предыдущим годом на 1,2% и составил 12,2. В ближайшие годы ожидается снижение общего коэффициента рождаемости с 11,8 в 2024 году до 11,1 в 2026 году. Естественный прирост населения составит 2,8 тысяч человек в 2024 году, 2,9 тысяч в 2025 году, 2,6 тысяч в 2026 году.

Миграционный прирост в прогнозном периоде по базовому варианту ожидается с положительной динамикой: 8950 человек в 2024 году, 9931 человек в 2025 году, 10316 человек в 2026 году.

Тюменская область и Ямал вышли в лидеры по рождаемости
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в первом полугодии на свет появились более 4609 мальчиков и 4185 девочек. Впервые матерями стали около 3 тысяч женщин.

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