Второй пешеходный мост появится у реки Тура в Тюмени

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
В Тюмени ещё не скоро появится ещё один пешеходный мост. Тюменские власти раскрыли планы по его строительству.
«Предусмотрено размещение объекта местного значения — пешеходного моста через реку Тура в районе улиц Сургутской и Береговой. Генеральный план разработан до 2040 года, — сообщили в городской администрации изданию 72.ру.
Мост соединит «Европейский берег» и «Царскую пристань».
Ранее «Наш город» сообщал, что в ближайшее время реконструируют мосты в Ялуторовском и Викуловском районах. Тюменские власти планируют завершение работ в 2024 году. Реконструкция запланирована на автодороге Ялуторовск — Ярково, тут отремонтируют мост через реку Бердюженка.