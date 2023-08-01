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Второй пешеходный мост появится у реки Тура в Тюмени

1 августа 2023, 11:12
Фото: 1MI
По нему смогут двигаться только пешеходы.

В Тюмени ещё не скоро появится ещё один пешеходный мост. Тюменские власти раскрыли планы по его строительству.

«Предусмотрено размещение объекта местного значения — пешеходного моста через реку Тура в районе улиц Сургутской и Береговой. Генеральный план разработан до 2040 года, — сообщили в городской администрации изданию 72.ру.

Мост соединит «Европейский берег» и «Царскую пристань».

Ранее «Наш город» сообщал, что в ближайшее время реконструируют мосты в Ялуторовском и Викуловском районах. Тюменские власти планируют завершение работ в 2024 году. Реконструкция запланирована на автодороге Ялуторовск — Ярково, тут отремонтируют мост через реку Бердюженка.

Губернатор поручил отремонтировать два моста в Тюменской области
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах
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