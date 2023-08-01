Второй пешеходный мост появится у реки Тура в Тюмени

Ранее «Наш город» сообщал, что в ближайшее время реконструируют мосты в Ялуторовском и Викуловском районах. Тюменские власти планируют завершение работ в 2024 году. Реконструкция запланирована на автодороге Ялуторовск — Ярково, тут отремонтируют мост через реку Бердюженка.