Моор заявил о необходимости дамбы в Тюмени, чтоб спасти Туру от обмеления

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
По словам губернатора Тюменской области этот вопрос нуждается в изучении и поиске финансов. Также он рассказал о текущей ситуации на реке Тура.
— Первым идет по течению Метелевский водозабор. Там специалисты водоканала опустили приборы для забора воды ниже, теперь они берут ее гораздо глубже. Поэтому объем воды, который забирается водозабором, никак не поменяется. Крупные потребители воды на Туре — это наши ТЭЦ. ТЭЦ-2 берет воду из более глубоких участков реки. Что касается ТЭЦ-1 — это те самые три баржи, которые вызвали интерес у населения. Они были установлены по рекомендации специалистов. Они создали подпор воды, который позволил ТЭЦ-1 забирать необходимый объем воды для охлаждения, — заявил Моор.
В этом году зафиксирован экстремально низкий уровень воды в Туре. На 16 июля показатель минус 81 сантиметр. Администрация города вынуждена была решить ряд вопросов, чтобы не произошла аварийная остановка коммунальных предприятий. Например, установка 3-х барж у ТЭЦ-1 создала преграждающее течение, а ФБУ «Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей» запретила судоходство на части реки.
Александр Моор считает, что в перспективе нужно строительство дамбы, чтобы впредь исключать подобных случаев, однако, конкретных предложений пока нет, ведется изучение вопроса научным сообществом.