Моор заявил о необходимости дамбы в Тюмени, чтоб спасти Туру от обмеления

В этом году зафиксирован экстремально низкий уровень воды в Туре. На 16 июля показатель минус 81 сантиметр. Администрация города вынуждена была решить ряд вопросов, чтобы не произошла аварийная остановка коммунальных предприятий. Например, установка 3-х барж у ТЭЦ-1 создала преграждающее течение, а ФБУ «Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей» запретила судоходство на части реки.