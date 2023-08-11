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В Тюмени до 2040 года построят магистраль с мостом через Туру

В Тюмени до 2040 года построят магистраль с мостом через Туру

11 августа 2023, 06:46
Фото: 1MI
Такая информация указана в Генеральном плане города.
Сюжет
Тюмень

Новую магистраль через реку Туру построят в Тюмени в ближайшем будущем. Информация о планах по возведению дороги, которая свяжет два района, Мыс и Лесобазу, содержится в опубликованном Генеральном плане города.

В документе указано, что новая дорога пройдет через улицу Западносибирскую. Там же власти намерены построить мост и обустроить велодорожки.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени к 2040 году построят второй пешеходный мост через Туру. Он расположится в районе улиц Сургутской и Береговой и соединит «Европейский берег» и «Царскую пристань».

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Дорожное строительство#Тюмень#Тюменская область
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