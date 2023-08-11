В Тобольске 18-летняя девушка приехала сдавать на права за рулем автомобиля

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Published Сегодня, 04:37
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18-летняя тоболячка получила штраф от ГИБДД сразу после успешной сдачи экзамена на водительские права. Девушку наказали за управление авто без водительского удостоверения и страхового полиса ОСАГО.
На сдачу экзамена (теории) в ГИБДД тоболячка приехала на рулем автомобиля Opel Astra. На припаркованный у здания госавтоинспекции автомобиль, из которого вышла девушка с водительской стороны и направилась в экзаменационный класс, обратили внимание сотрудники регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД.
Успешно сдав теорию с первой попытки, она села за руль автомобиля и начала движение. Однако при выезде из микрорайона дальнейшее ее передвижение на авто было пресечено. Тоболячку привлекли к административной ответственности.
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