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Updated Сегодня, 04:40

В Тобольске 18-летняя девушка приехала сдавать на права за рулем автомобиля

В Тобольске 18-летняя девушка приехала сдавать на права за рулем автомобиля

11 августа 2023, 04:37
Фото: 1MI
Бесправницу наказали рублем.
Сюжет
Тюмень

18-летняя тоболячка получила штраф от ГИБДД сразу после успешной сдачи экзамена на водительские права. Девушку наказали за управление авто без водительского удостоверения и страхового полиса ОСАГО.

На сдачу экзамена (теории) в ГИБДД тоболячка приехала на рулем автомобиля Opel Astra. На припаркованный у здания госавтоинспекции автомобиль, из которого вышла девушка с водительской стороны и направилась в экзаменационный класс, обратили внимание сотрудники регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД.

Успешно сдав теорию с первой попытки, она села за руль автомобиля и начала движение. Однако при выезде из микрорайона дальнейшее ее передвижение на авто было пресечено. Тоболячку привлекли к административной ответственности.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени задержали водителя с липовыми номерами. Автовладелец пояснил, что «модные», но фальшивые номера он поставил для красоты. На мужчину составили административный материал. Ему грозит лишение прав.

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