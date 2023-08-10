Стоимость ОСАГО для тюменцев выросла с начала года почти на четверть

По словам экспертов Российского Союза Автостраховщиков, на стоимость полиса влияют повышающие или понижающие коэффициенты, зависящие от мощности двигателя, возраста водителя, стажа, региона прописки, безаварийного вождения и т. д. Базовый коэффициент составляет 1,17 балла, а максимальный — 3,92. Чем больше у клиента срок безаварийной езды, тем меньше КБМ и меньше стоимость полиса.