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Стоимость ОСАГО для тюменцев выросла с начала года почти на четверть

Стоимость ОСАГО для тюменцев выросла с начала года почти на четверть

10 августа 2023, 05:53
Фото: 1MI
Средняя стоимость в июне составила более 7,5 тысяч рублей
Сюжет
Тюмень

Стоимость ОСАГО за первое полугодие 2023 года увеличилась на 24%. Сегодня средняя стоимость полиса составляет 7 тысяч 781 рублей. Год назад ОСАГО стоил 6 тысяч 180 рублей.

По словам экспертов Российского Союза Автостраховщиков, на стоимость полиса влияют повышающие или понижающие коэффициенты, зависящие от мощности двигателя, возраста водителя, стажа, региона прописки, безаварийного вождения и т. д. Базовый коэффициент составляет 1,17 балла, а максимальный — 3,92. Чем больше у клиента срок безаварийной езды, тем меньше КБМ и меньше стоимость полиса.

В пресс-службе ГК «АВТОДОМ» дополнили, что динамика средней стоимости страхового полиса также зависит от стоимости на автозапчасти, которые подорожали по сравнению с 2022 годом на 35-50%.

«В ближайшей перспективе цены на комплектующие могут вырасти еще на 10% из-за колебаний курса рубля и удорожания логистических расходов. Изменения цен на запчасти закономерно отразятся и на стоимости страховых полисов ОСАГО», — считают в ГК «АВТОДОМ».

В течение лета эксперты прогнозируют увеличение средней премии до 8 тысяч рублей за договор, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выросли цены на все виды топлива. С начала года рост цен на бензин и дизель составил от 2 до 5 рублей, газ подорожал на 4 рубля.

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