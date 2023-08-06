Докрасовался: в Тюмени задержали водителя с липовыми номерами

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
В Тюмени задержали водителя Toyota с красивыми номерами. Как выяснилось, номера оказались фальшивыми. 36-летний владелец иномарки пояснил, что купил «красивый» номер без регистрации в Госавтоинспекции. Повесил их «для красоты».
В настоящее время архивные номера изъяты, а на водителя составлен административный материал. Ему грозит лишение прав на управления транспортным средством на срок от полугода до года.
Ранее «Наш Город» писал, что в субботу вечером в районе поселка Богандинский водитель фуры, не заметив дорожное ограждение, врезался в него. От удара большегруз вспыхнул как спичка. Водителю удалось выбраться из авто — от госпитализации он отказался.