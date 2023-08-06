Докрасовался: в Тюмени задержали водителя с липовыми номерами

Ранее «Наш Город» писал, что в субботу вечером в районе поселка Богандинский водитель фуры, не заметив дорожное ограждение, врезался в него. От удара большегруз вспыхнул как спичка. Водителю удалось выбраться из авто — от госпитализации он отказался.