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Докрасовался: в Тюмени задержали водителя с липовыми номерами

6 августа 2023, 10:16
Фото: ГИБДД ТО
«Красивый» номер он приобрел с рук.
Сюжет
Тюмень

В Тюмени задержали водителя Toyota с красивыми номерами. Как выяснилось, номера оказались фальшивыми. 36-летний владелец иномарки пояснил, что купил «красивый» номер без регистрации в Госавтоинспекции. Повесил их «для красоты».

В настоящее время архивные номера изъяты, а на водителя составлен административный материал. Ему грозит лишение прав на управления транспортным средством на срок от полугода до года.

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Ранее «Наш Город» писал, что в субботу вечером в районе поселка Богандинский водитель фуры, не заметив дорожное ограждение, врезался в него. От удара большегруз вспыхнул как спичка. Водителю удалось выбраться из авто — от госпитализации он отказался.

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