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Шли по пешеходному переходу: в Тюмени водитель ВАЗ врезался в пешеходов

10 августа 2023, 05:20
Фото: ЧС Тюмень
Один из них находится в тяжелом состоянии.
Сюжет
Тюмень
Видео: ЧС Тюмень

Два пешехода попали под колеса сегодня ночью в Тюмени. Авария произошло около часа ночи на улице Червишевский тракт, 78.

Как рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, двое мужчин переходили дорогу по пешеходному переходу, когда на них наехал водитель ВАЗ 21 099. На место происшествия были вызваны медики. С травмами пострадавшие были доставлены в больницу. По словам очевидцев, один из них находится в тяжелом состоянии.

«Наш Город» направил запрос в департамент здравоохранения по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в ДТП в Тюменском районе погиб 53-летний мотоциклист, не имеющий прав. Мужчина не справился с управлением транспортного средства.

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