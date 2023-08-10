Шли по пешеходному переходу: в Тюмени водитель ВАЗ врезался в пешеходов

Как рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, двое мужчин переходили дорогу по пешеходному переходу, когда на них наехал водитель ВАЗ 21 099. На место происшествия были вызваны медики. С травмами пострадавшие были доставлены в больницу. По словам очевидцев, один из них находится в тяжелом состоянии.