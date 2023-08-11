Посреди тюменского леса нашли семью отшельников

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
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Updated Сегодня, 06:26
Глава тюменской семьи старообрядцев рассказал, почему они с супругой выбрали отшельнический образ жизни и как долго они живут в лесу.
По словам Виталия, в лес из города со своей супругой Ксенией они переехали пять лет назад. И именно тогда началась их новая жизнь без денег, без магазинных продуктов и общения с окружающими людьми.
Еще пять лет назад мужчина жил как все остальные, даже имел собственный бизнес — занимался строительством и содержанием зимников на Севере. Однако в какой-то момент своей жизни Виталий разочаровался в людях. Кроме того, именно тогда он познакомился с религией «ВсеЯСветная Грамота».
«Когда жил в социуме, чувствовал, что всё не так. Чувствовал, что должно быть по-другому. Однажды меня позвали к знакомым и сказали: „Там такая тетька интересная, тебе понравится“. Я поехал. Она начала рассказывать, как устроен мир. Как раз освещает все вопросы. Тогда слушал и понял, что она говорит о том, что я искал», — рассказывает мужчина журналистам 72.ру.
После этой встречи Виталий захотел подробнее разобраться в данной теме. Стал смотреть видео в интернете, читать статьи. Даже поехал в гости к автору «ВсеЯСветной Грамоты» в Костромскую область — к Шубину-Абрамову Ананию Федоровичу.
По словам Виталия, изначально повествования Анания Федоровича казались ему странными. Осознание, что все его рассказы реальны пришло позже. Кстати, его супруга Ксения тоже увлекалась «Грамотой».
С ней он познакомился через знакомых. Так как она жила в Чите, то они общались через интернет. А потом она приехала в Тюмень и сразу начала жить с Виталием в доме в лесу.
Виталий и Ксения вместе уже пять лет. За это время у них появились две дочки, старшей 3 года. Пара называет друг друга мужем и женой. Мужчина отметил, что супруга занимается воспитанием детей и приготовлением пищи. Он ведет хозяйство — у семьи имеются куры, свинья и корова. Огорода нет.
По словам Виталия, мясо они практически не едят. Обменивают у жителей соседней деревни на картошку, варенье. Молоко тоже меняют — у семьи есть автомобиль, на котором глава ездит в деревню, в том числе за водой. На вопрос про деньги — ведь надо оплачивать счета за свет, покупать бензин, мужчина отвечает, что, когда возникает необходимость, средства появляются сами.
«Недавно нашел ручную мельницу и теперь делаю муку ручного помола. Моемся мы щелоком. Мясо я на картошку меняю у местных из соседней деревни. А для чего деньги-то? На вещи? Когда ты живешь на природе, тебе без разницы, кто о тебе что подумает», — отмечает мужчина.
По словам Виталия, в его семье нет строгих ограничений. Если, к примеру, Ксения захочет что-то поменять в своей жизни, Виталий это спокойно примет. В воспитании детей семья также не придерживается каких-либо правил. Дети не смотрят мультфильмы, но читают книги.
В ближайшем будущем семья планирует переехать из леса в общину в другую область. Отправной точкой для этого стала недавняя история, когда надзорные органы выяснили, что у детей Виталия нет ни документов, ни медкнижек. И обязали родителей сделать свидетельства о рождении и медкарты.
«У меня зимой, под Новый год мама умерла. Отсюда было невозможно выехать. Я прочитал законодательство. По законодательству не запрещено хоронить человека в любом месте, главное — соблюдать СанПиН. Похоронил ее вон там, — Виталий показывает на поле возле дома. — Дальше приехали полицейские, устроили маски-шоу. Сказали, что поступили сообщения о том, что я убил свою мать. Слухи ходили, что я якобы ее съел».
Конечно, следствие доказало, что мужчина в смерти родительницы не виновен. Но именно после этой ситуации семьей заинтересовались сотрудники социальной защиты.
По словам мужчины, сейчас он пересмотрел свои взгляды на жизнь и понял, что человек является частью общества. Поэтому было принято решение жить общиной — сбор вещей для переезда тюменцы уже начали.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале августа была распространена информация о тюменской семье старообрядцев, которые живут в лесу рядом деревней Боровушка Упоровского района. Семейную пару с двумя малолетними детьми взяли на контроль органы соцзащиты.