Посреди тюменского леса нашли семью отшельников

По словам Виталия, мясо они практически не едят. Обменивают у жителей соседней деревни на картошку, варенье. Молоко тоже меняют — у семьи есть автомобиль, на котором глава ездит в деревню, в том числе за водой. На вопрос про деньги — ведь надо оплачивать счета за свет, покупать бензин, мужчина отвечает, что, когда возникает необходимость, средства появляются сами.