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В ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли 4 человек

7 августа 2023, 17:39
Фото: ГИБДД
Трое из них — дети.
Сюжет
Тюмень

Стали известны подробности смертельной аварии на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, где под фуру залетел легковой автомобиль Kia Sorento.

Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, за рулем иномарки находился 63-летний мужчина. Вместе с ним в автомобиле ехали 17-летняя девушка и два мальчика 12 и 13 лет. Водитель и все пассажиры Kia погибли. 47-летний водитель грузовика не пострадал.

Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

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Ранее «Наш Город» писал, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Движение частично ограничено.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Тюмень#ДТП#Дети#Тюменская область
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