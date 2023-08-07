В ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли 4 человек

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:42
Updated Сегодня, 17:42
Стали известны подробности смертельной аварии на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, где под фуру залетел легковой автомобиль Kia Sorento.
Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, за рулем иномарки находился 63-летний мужчина. Вместе с ним в автомобиле ехали 17-летняя девушка и два мальчика 12 и 13 лет. Водитель и все пассажиры Kia погибли. 47-летний водитель грузовика не пострадал.
Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Движение частично ограничено.