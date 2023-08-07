В ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли 4 человек

Как сообщили в ГИБДД по Тюменской области, за рулем иномарки находился 63-летний мужчина. Вместе с ним в автомобиле ехали 17-летняя девушка и два мальчика 12 и 13 лет. Водитель и все пассажиры Kia погибли. 47-летний водитель грузовика не пострадал.