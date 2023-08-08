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Компании известного застройщика получили земли под реновацию ДОКа в Тюмени

8 августа 2023, 07:40
Фото: 1MI
Земельные участки были проданы за 359 тысяч рублей.
Сюжет
Тюмень

Тюменские власти выбрали подрядную организацию, которая займется проведением реновации на ДОКе. КРТ на земельных участках в границах улиц Ярославская — Рылеева — Саратовская, улицы Оловянникова, проезда Летний, улицы Чекистов и Коммунистическая — Рылеева — Набережная, улицы Железнодорожная база, переулка Береговой займется «Страна Девелопмент».

Контракты на реновацию участков общей площадью 88,65 гектаров заключены со специализированными застройщиками «Страна М 5» и «Страна М 6». Земельные участки выкуплены по начальной цене — 113,6 и 245,8 тысяч рублей. Информация об итогах торгов опубликована на сайте администрации Тюмени.

Под снос на Яровславской — Рылеева — Саратовской и улицах Чекистов, Оловянникова, проезд Летний попадут 16 многоквартирных домов и 102 ИЖС. На участке Коммунистическая — Рылеева — Набережная, улицы Железнодорожная база снесут 7 многоквартирников, 2 из которых являются аварийными, 143 частных дома, 19 объектов строительства и одно недостроенное здание.

В течение 8-10 лет здесь появятся новые многоэтажные и среднеэтажные дома, школы, детские сады, поликлиники, зоны для отдыха.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени СЗ «Создатели» проведет КРТ земельного участка площадью 5,5 гектаров в границе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская. Компания выкупила землю за 151 миллион рублей, при начальной цене 2,9 тысячи рублей.

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