Компании известного застройщика получили земли под реновацию ДОКа в Тюмени

Контракты на реновацию участков общей площадью 88,65 гектаров заключены со специализированными застройщиками «Страна М 5» и «Страна М 6». Земельные участки выкуплены по начальной цене — 113,6 и 245,8 тысяч рублей. Информация об итогах торгов опубликована на сайте администрации Тюмени.