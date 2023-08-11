Ждут трагедии? В Тюмени фундамент разрушающегося дома «укрепили» мусором

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Жители тюменского дома по улице Ивана Крылова, 3, боятся жить в собственных квартирах. Двухэтажный дом может провалиться под землю в любой момент.
«Мы несколько месяцев добивались того, чтобы УК хоть как-то обратила внимание на растрескавшуюся отмостку рядом с домом. Писали в прокуратуру Тюменской области, привлекали внимание общественности. Наконец, удалось сдвинуть дело с мертвой точки: представители УК приехали и начали что-то делать», — сообщили жители дома в соцсетях.
Однако, как выяснилось, радость была преждевременной — вместо проведения работ по восстановлению отмостки, УК просто закидала ее мусором: ломом, газоблоками и камнями. Что еще больше усугубило ситуацию.
«Эти действия не только бесполезны, но и преступны! Чего ждут эти люди? Разрушения дома? Трагедии на всю страну? Управляющая компания должна понести ответственность за свои действия!», — возмутились тюменцы.
В комментариях под опубликованным постом горожане отметили, что таких жилых домов, находящихся на грани разрушения, немало. В частности, ситуация у жителей дома на Индустриальной, 47, не лучше — там рушатся стены, а служба технического контроля не видит в этом ничего опасного.
Дом на Индустриальной чиновники даже не хотели признавать аварийным, пока в дело не вмешался Следственный комитет. В марте этого года по данному факту было заведено уголовное дело. По какой причине служба техконтроля требует проводить сантехнические работы в аварийном доме — не известно. Получить оперативный комментарий от Государственной жилищной инспекции «Нашему Городу» не удалось.
Между тем, в комментариях тюменцы советуют жителям и дома на Ивана Крылова, и на Индустриальной писать обращения к кандидатам в губернаторы.
«Сейчас идёт предвыборная компания. Вот под этот шумок и пишите им. Естественно фото, видео прикладывайте, письменное, коллективное обращение. Результат не заставит ждать», — посоветовала Анастасия И.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с момента реализации программы «Жильё и городская среда» из аварийного жилья в новые квартиры переехали порядка 9 тысяч человек. Было расселено более 140 тысяч квадратных метров аварийного фонда.