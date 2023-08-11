Ждут трагедии? В Тюмени фундамент разрушающегося дома «укрепили» мусором

Дом на Индустриальной чиновники даже не хотели признавать аварийным, пока в дело не вмешался Следственный комитет. В марте этого года по данному факту было заведено уголовное дело. По какой причине служба техконтроля требует проводить сантехнические работы в аварийном доме — не известно. Получить оперативный комментарий от Государственной жилищной инспекции «Нашему Городу» не удалось.