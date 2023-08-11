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Ждут трагедии? В Тюмени фундамент разрушающегося дома «укрепили» мусором

Ждут трагедии? В Тюмени фундамент разрушающегося дома «укрепили» мусором

11 августа 2023, 05:29
Фото: ЧС Тюмень
Жители дома боятся обрушения здания.
Сюжет
Тюмень

Жители тюменского дома по улице Ивана Крылова, 3, боятся жить в собственных квартирах. Двухэтажный дом может провалиться под землю в любой момент.

«Мы несколько месяцев добивались того, чтобы УК хоть как-то обратила внимание на растрескавшуюся отмостку рядом с домом. Писали в прокуратуру Тюменской области, привлекали внимание общественности. Наконец, удалось сдвинуть дело с мертвой точки: представители УК приехали и начали что-то делать», — сообщили жители дома в соцсетях.

Однако, как выяснилось, радость была преждевременной — вместо проведения работ по восстановлению отмостки, УК просто закидала ее мусором: ломом, газоблоками и камнями. Что еще больше усугубило ситуацию.

«Эти действия не только бесполезны, но и преступны! Чего ждут эти люди? Разрушения дома? Трагедии на всю страну? Управляющая компания должна понести ответственность за свои действия!», — возмутились тюменцы.

В комментариях под опубликованным постом горожане отметили, что таких жилых домов, находящихся на грани разрушения, немало. В частности, ситуация у жителей дома на Индустриальной, 47, не лучше — там рушатся стены, а служба технического контроля не видит в этом ничего опасного.

Так выглядит дом на Индустриальной, 47Так выглядит дом на Индустриальной, 47
Так выглядит дом на Индустриальной, 47Так выглядит дом на Индустриальной, 47
Так выглядит дом на Индустриальной, 47
Фото: ЧС Тюмень

Дом на Индустриальной чиновники даже не хотели признавать аварийным, пока в дело не вмешался Следственный комитет. В марте этого года по данному факту было заведено уголовное дело. По какой причине служба техконтроля требует проводить сантехнические работы в аварийном доме — не известно. Получить оперативный комментарий от Государственной жилищной инспекции «Нашему Городу» не удалось.

Между тем, в комментариях тюменцы советуют жителям и дома на Ивана Крылова, и на Индустриальной писать обращения к кандидатам в губернаторы.

«Сейчас идёт предвыборная компания. Вот под этот шумок и пишите им. Естественно фото, видео прикладывайте, письменное, коллективное обращение. Результат не заставит ждать», — посоветовала Анастасия И.
Жители дома рядом с пешеходной улицей Дзержинского боятся обрушения здания
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с момента реализации программы «Жильё и городская среда» из аварийного жилья в новые квартиры переехали порядка 9 тысяч человек. Было расселено более 140 тысяч квадратных метров аварийного фонда.

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