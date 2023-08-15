ЛДПР требует защитить Туру — основной источник питьевой воды для жителей Тюмени

В этом году жители Тюмени могут сами наблюдать, насколько сильно обмелела Тура, и высказывают опасения по поводу последствий произошедшего. Ведь ни для кого не секрет, что именно из Туры берут большую часть воды, которая потом поступает в краны жителей областной столицы. Представители ЛДПР неоднократно призывали чиновников всех уровней не откладывать решение проблем Обь — Иртышского бассейна в долгий ящик и уже сейчас принимать самые безотлагательные меры. Деятельность членов партии уже принесла первые плоды.