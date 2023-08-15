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ЛДПР требует защитить Туру — основной источник питьевой воды для жителей Тюмени

ЛДПР требует защитить Туру — основной источник питьевой воды для жителей Тюмени

15 августа 2023, 05:00
Фото: Павел Франк
В дополнение к мусору и загрязненным стокам теперь и уровень воды в Туре упал. Что это значит для обычных жителей?

Тура — главный источник питьевой воды в домах жителей Тюмени. Горожане заслуживают чистую воду. Поэтому нужно добиваться, чтобы все реки Тюменской области стали частью федеральной программы поддержки.

Именно этим вопросом в настоящее время занимаются представители ЛДПР: говорят с властями о запущенном состоянии Туры и Оби, да и всего Иртышского бассейна. Сдвиги уже есть — чиновники согласились создать рабочую группу, которая займется защитой водоемов.

В состав рабочей группы вошел и представитель ЛДПР, курирующий в Госдуме Тюменскую область. Также партийцы приняли участие в парламентских слушаниях, которые прошли в Государственной Думе, и высказались в защиту Тюменских водоемов. Среди участников парламентских слушаний в Москве были Тюменские представители ЛДПР: Дмитрий Елагин, Руслан Сабиров, Дмитрий Ошурков и Александр Пивторак.

В этом году жители Тюмени могут сами наблюдать, насколько сильно обмелела Тура, и высказывают опасения по поводу последствий произошедшего. Ведь ни для кого не секрет, что именно из Туры берут большую часть воды, которая потом поступает в краны жителей областной столицы. Представители ЛДПР неоднократно призывали чиновников всех уровней не откладывать решение проблем Обь — Иртышского бассейна в долгий ящик и уже сейчас принимать самые безотлагательные меры. Деятельность членов партии уже принесла первые плоды.

Фото: ЛДПР

Напомним, что с предложением о включении в Федеральный проект по оздоровлению водных артерий рек Оби и Туры к руководству Росприроднадзора представители депутатской фракции ЛДПР Тюменской областной Думы уже обращались ранее.

Парламентарии ведут активную борьбу с одной из актуальных проблем — загрязнением водных ресурсов. Депутаты неоднократно призывали привлечь для решения этих проблем коллег из соседних регионов и объединить усилия для защиты экологической безопасности жителей Тюмени.

Все предложения депутатской фракции ЛДПР Тюменской областной Думы подробнее можно изучить в программе «50 шагов для развития Тюмени» на сайте регионального отделения по ссылке — Программа ЛДПР «50 шагов для развития Тюмени» (ldpr.ru).

Все предложения можно изучить в программе ЛДПР «50 шагов для развития Тюмени» по QR коду.Все предложения можно изучить в программе ЛДПР «50 шагов для развития Тюмени» по QR коду.
Все предложения можно изучить в программе ЛДПР «50 шагов для развития Тюмени» по QR коду.

Программа ЛДПР «50 шагов для развития города» разработана с учетом пожеланий граждан и включает в себя предложения команды партии по всем направлениям жизни города. Свои предложения и пожелания в программу также можно направить по ссылке — ЛДПР Тюменская область (vk.com).

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#Анастасия Имамахметова#Тюменская область#Общество#Река Тура#ЛДПР#Фракция ЛДПР#Предложение#Защита#Защита природы#Федеральная программа
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