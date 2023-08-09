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Тюменскую набережную с правой стороны продлят в 2024 году

9 августа 2023, 03:23
Фото: 1MI
Набережную Туры продлят к будущем году
Городские власти уже разработали концепцию.

Тюменские власти планируют заняться строительством городской набережной. Как сообщили в мэрии, концепция уже разработана. Приступить к реализации задуманного планируется в следующем году. Однако, власти подчеркнули, что строительство будет зависеть от возможностей бюджета.

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Ранее портал «Nashgporod.ru» сообщал, что местные застройщики готовы реконструировать несколько километров набережной Туры. Предложение поступило в связи со строительством новых ЖК в этой части города.

Кроме того, накануне мы сообщали, что на набережной планируют построить 10-этажный отель. Сумма инвестиций составит, по предварительным данным, 350 миллионов рублей. Строительство отеля началось пару лет назад на улице Красина. Завершение планируется к 2025 году.

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#Анастасия Ильина#Набережная#Набережная тюмени#Строительство
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