Тюменскую набережную с правой стороны продлят в 2024 году

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
Тюменские власти планируют заняться строительством городской набережной. Как сообщили в мэрии, концепция уже разработана. Приступить к реализации задуманного планируется в следующем году. Однако, власти подчеркнули, что строительство будет зависеть от возможностей бюджета.
Ранее портал «Nashgporod.ru» сообщал, что местные застройщики готовы реконструировать несколько километров набережной Туры. Предложение поступило в связи со строительством новых ЖК в этой части города.
Кроме того, накануне мы сообщали, что на набережной планируют построить 10-этажный отель. Сумма инвестиций составит, по предварительным данным, 350 миллионов рублей. Строительство отеля началось пару лет назад на улице Красина. Завершение планируется к 2025 году.