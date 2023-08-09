Тюменскую набережную с правой стороны продлят в 2024 году

Кроме того, накануне мы сообщали, что на набережной планируют построить 10-этажный отель. Сумма инвестиций составит, по предварительным данным, 350 миллионов рублей. Строительство отеля началось пару лет назад на улице Красина. Завершение планируется к 2025 году.